NOS Sport • vandaag, 12:46 • Aangepast vandaag, 16:35 Judoka Van Lieshout verrast met wereldtitel, eerste Nederlandse in vijftien jaar

1:59 Judoka Van Lieshout (21) verrast met wereldtitel

Judoka Joanne van Lieshout heeft op de WK in Abu Dhabi goud gewonnen in de klasse tot 63 kilogram. In de finale versloeg ze de Poolse Angelika Szymanska.

Ze is de eerste vrouwelijke judoka sinds Marhinde Verkerk in 2009 die goud voor Nederland wint en de eerste Nederlandse ooit die in deze klasse de titel verovert.

1:35 Van Lieshout na behalen wereldtitel op WK-judo: 'Alles liep vandaag, geweldig'

De 21-jarige Van Lieshout wordt alom beschouwd als groeibriljant. Ze werd twee keer wereldkampioen bij de junioren en zorgde dit WK in de halve finales voor een verrassing door de Canadese nummer één van de wereld, Catherine Beauchemin-Pinard, uit te schakelen op ippon.

Op de vorige WK won Van Lieshout al brons.

0:50 Van Lieshout stunt op WK tegen nummer één van de wereld en is finalist

Van Lieshout won eerder op de dag van de Kroatische Iva Oberan (ippon), de Chinese Tang Jing (ippon) en de Spaanse Sarai Padilla Guerrero (waza-ari).

Door het verlies van zesvoudig wereldkampioen en olympisch titelhoudster Clarisse Agbegnenou in de kwartfinales stond Van Lieshout niet tegen de gedoodverfde Franse winnaar in de halve finale, maar tegen Beauchemin-Picard.

Finalesessies WK judo live bij de NOS De finalesessies bij de WK judo zijn vanaf 15.55 uur dagelijks te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het toernooi duurt tot en met 23 mei.

Geke van den Berg, de andere Nederlandse in de klasse tot 63 kilogram, strandde in de eerste ronde. Na een vroege aanval van haar opponente - Anriquelis Barrios uit Venezuela - kwam ze in een houdgreep terecht, waaruit ze niet meer kon ontsnappen.

De Wit stapt buiten de mat

Frank de Wit werd in de tweede ronde in de klasse tot 81 kilogram gediskwalificeerd. De nummer vijftien van de wereld stapte tegen Somon Machmadbekov uit Tadzjikistan buiten de mat, zijn derde straf. Dat betekende einde WK voor de 28-jarige.

De Wit zag diskwalificatie niet aankomen. "Het is de allereerste keer dat ik op straffen verlies. Zonde dat het zo loopt. Qua energie had er voor mij hartstikke veel ingezeten vandaag."

3:19 Judoka De Wit zag diskwalificatie niet aankomen: 'Zonde'

De WK in Abu Dhabi zijn voor de Nederlandse judoka's het laatste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Op 28 mei wordt besloten wie meegaan naar Parijs. Per gewichtsklasse mogen op de WK twee Nederlanders meedoen, op de Spelen slechts één judoka.

Het toernooi duurt tot en met donderdag.

Welke Nederlander judoot deze WK wanneer? Woensdag verschijnen Hilde Jager (-70 kg), Margit de Voogd (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg) en Noël van 't End (-90 kg) op de mat. Donderdag is het de beurt aan Marit Kamps (+78 kg), Karen Stevenson (+78 kg), Simeon Catharina (-100 kg), Michael Korrel (-100 kg), Jelle Snippe (+100 kg) en Jur Spijkers (+100 kg). Op de slotdag zijn de mixed teams-competitie, waar voor Nederland Koen Heg (-73 kg) en Mark van Dijk (-90 kg) aan meedoen.