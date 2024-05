AFP De vissersboot onderweg van Libië naar Italië, voordat deze kapseisde

NOS Nieuws • vandaag, 11:32 • Aangepast vandaag, 12:27 Egyptenaren toch niet vervolgd voor scheepsramp met honderden slachtoffers

Negen Egyptische mannen die vandaag in Griekenland terechtstonden voor het veroorzaken van een scheepsramp op de Middellandse Zee vorig jaar, worden toch niet vervolgd. Bij de ramp kwamen vermoedelijk honderden migranten om.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 13 op 14 juni. De overvolle vissersboot Adriana maakte onderweg van Libië naar Italië voor de kust van Griekenland water. Vervolgens viel de motor uit. De boot zonk de daaropvolgende nacht. 104 opvarenden konden worden gered, 82 lichamen werden geborgen en van zo'n 500 mensen wordt aangenomen dat ze zijn verdronken.

De negen Egyptenaren die vandaag moesten voorkomen, zaten zelf ook op de boot en werden kort na het ongeluk aangehouden. Zij waren door medeopvarenden aangewezen als mensensmokkelaars en riskeerden een levenslange gevangenisstraf. Maar kort na het begin van de rechtszaak adviseerde de officier van justitie om de aanklacht tegen de mannen in te trekken.

De boot was namelijk niet in Griekse wateren gezonken, waardoor de Griekse rechter volgens de officier niet bevoegd is om te oordelen over de zaak. Een van de advocaten van de verdachten had eerder al aan de rechtbank gevraagd om zichzelf om deze reden onbevoegd te verklaren. De rechter ging mee in het verzoek van de officier en trok de zaak in.

NOS

"Dit is een grote overwinning voor de mensenrechten in Griekenland", zegt een van de advocaten over het intrekken van de aanklacht. "Negen onschuldige mannen zijn op vrije voeten. Eindelijk, na een grote strijd en pijn, heeft het recht gezegevierd."

Rol Griekse kustwacht

Vooraf was er al veel te doen over de zaak. Volgens mensenrechtenorganisaties was het recht op een eerlijk proces voor de Egyptenaren in het geding omdat een onderzoek naar de rol van de Griekse kustwacht bij de ramp nog niet is afgerond.

Na de ramp kwam de Griekse kustwacht steeds meer onder vuur te liggen. Zo werd duidelijk dat de kustwacht het visserschip uren had gevolgd voordat het kapseisde en zelfs een touw vastmaakte aan het schip. Opvarenden verklaarden dat hiermee zou zijn geprobeerd om de boot van de Griekse wateren naar de Italiaanse wateren te slepen, wat zou neerkomen op een zogenoemde push-back.

Buiten de rechtbank kwam het vanochtend tot een confrontatie tussen een kleine groep demonstranten en de oproerpolitie. Er zijn geen zware verwondingen gemeld, wel zijn twee mensen aangehouden.

Veel verdrinkingsdoden

Vorig jaar kwamen 8565 mensen om het leven op migratieroutes, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Dat is het hoogste aantal sinds 2014, toen de organisatie begon met het registreren van doden op migratieroutes naar Europa.

Meer dan de helft van de slachtoffers kwam om door verdrinking terwijl ze met een boot een oversteek probeerden te maken. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, zegt de organisatie, want veel boten raken vermist en de vermisten worden vaak niet meer gevonden.