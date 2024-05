Rotterdam schakelt verrassend favoriet Bloemendaal uit in play-offs

Levendige eerste helft

In het eerste onderlinge duel won Bloemendaal met 1-2, maar het was vandaag Rotterdam dat snel de voorsprong pakte met een doelpunt van Olivier Hortensius: 0-1.

De tweede play-offwedstrijd van de Tulp Hoofdklasse vrouwen tussen titelverdediger Amsterdam en SCHC wordt maandag 20 mei live uitgezonden op NPO 1 en via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl.

Rotterdam kreeg even later een grote kans bij een strafcorner. De harde inzet van Pepijn van der Heijden werd knap met de stick weggewerkt door clubtopscorer Thierry Brinkman. In het tweede kwart bleef het levendig en waren er kansen over en weer.