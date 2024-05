politie.nl De bus reed zichzelf klem in de buurt van Roosendaal

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 15:52 Gestolen bestelbus teruggevonden in Roosendaal, eigenaar was hem nog niet kwijt

De politie in Roosendaal heeft bij toeval de diefstal van een bestelbusje opgelost, nog voordat de eigenaar wist dat zijn voertuig gestolen was. Het busje staat inmiddels weer bij de eigenaar in Yerseke.

Het voertuig is wel beschadigd, maar er kan nog mee worden gereden, constateert de eigenaar bij Omroep Zeeland.

Volgens de politie viel de bestuurder van de bus gistermiddag op door zijn rijgedrag in een wijk in Roosendaal. Nog voordat de agenten een stopteken konden geven, ging hij er met hoge snelheid vandoor.

Het kwam tot een achtervolging waarbij de politie meerdere auto's inzette. De bestuurder van de bestelbus negeerde tot twee keer toe een rood verkeerslicht en reed tegen de rijrichting in. Uiteindelijk reed hij zich klem in een doodlopende steeg. De man vluchtte verder te voet, maar werd korte tijd later opgepakt.

Buiten het hek

Uit een vergelijking van het kentekenbewijs en het rijbewijs van de man bleek al snel dat de bestelbus gestolen was in Yerseke. Toen agenten contact opnamen met de eigenaar, wist die nog niet eens dat zijn auto was gestolen. Hij had de bus dit pinksterweekeinde buiten het hek geparkeerd.

De eigenaar heeft aangifte gedaan en zijn bus nu voor alle zekerheid binnen het hek geparkeerd.

De tijdelijke bestuurder van de bus is bekeurd voor het overtreden van een reeks verkeersregels, zegt de politie. Hij wordt ook aangemeld voor een rijvaardigheidscursus bij het CBR.