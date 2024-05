Hamas, Houthi's en Rusland roemen omgekomen Iraanse leider Raisi

Vanuit de hele wereld wordt er gereageerd op de dood van de Iraanse president Raisi en zijn minister van Buitenlandse Zaken Amirabdollahian. Zij kwamen om bij een helikoptercrash in het noorden van Iran. Als eerste kwamen landen uit het Midden-Oosten met condoleances, kort na de bevestiging van de dood van Raisi in de vroege ochtend.

Zo kondigde Libanon drie dagen van nationale rouw af vanwege het overlijden van Raisi. Pakistan kondigde een dag van nationale rouw af en er worden vlaggen halfstok gehangen in het buurland van Iran "uit respect voor president Raisi en zijn metgezellen en uit solidariteit met Iran", schreef de Pakistaanse premier Sharif op Twitter.

Shia al-Sudani, premier van Irak, bracht in een verklaring zijn condoleances over aan de Iraanse ayatollah Khamenei en aan "de natie, de overheid en het volk" van Iran. De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani betuigde via X zijn medeleven aan de nabestaanden van Raisi, Amirabdollahian en ook de andere zeven inzittenden die omkwamen bij de helikoptercrash. Hij zei verder te bidden voor "geduld en troost" voor de nabestaanden.