Golfer Shauffele pakt eerste majortitel, Scheffler in ongewis na arrestatie

Golfer Xander Schauffele heeft zijn eerste majortitel behaald. De Amerikaan was met een totaal van 263 slagen (21 onder par, het baangemiddelde) op het PGA Championship in Louisville Bryson Dechambeau één slag de baas.

"Ik wilde echt niet dat er een play-off aan te pas moest komen tegen Dechambeau, dan hadden we waarschijnlijk nog achttien holes moeten spelen", zei Schauffele na afloop. "Ik zei tegen mezelf: 'Dit is de kans, als je een major wil winnen moet het nu'. Het maakt me heel emotioneel om hier te winnen. Mijn vader belde net, maar ik moest snel ophangen, want hij maakte me aan het huilen."