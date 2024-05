NOS Sport • vandaag, 18:59 Herlings tweede in Frankrijk na meeslepend moddergevecht: 'Net boksen'

4:19 Herlings tweede in MXGP Frankrijk na moddergevecht: 'Net boksen'

Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn klasse weer eens getoond. In de tweede manche van de MXGP van Frankrijk in Saint Jean d'Angely mocht de door blessures geplaagde oud-wereldkampioen na een meeslepend moddergevecht met thuisrijder Romain Febvre eindelijk weer eens de hand in de lucht steken.

In de eerste manche kwam Herlings niet verder dan de zesde plaats, waardoor hij in de daguitslag genoegen moest nemen met de tweede plaats achter Febvre.

De Sloveen Tim Gajser werd derde, maar is wel de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. Herlings is vierde in dat klassement.

'Bokser in de ring'

In de door Gajser gewonnen eerste manche moest Herlings genoegen nemen met de zesde plaats. Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam, begon hij extra gemotiveerd aan de start van de tweede.

NOS Jeffrey Herlings onderweg in de MXGP van Frankrijk.

Daarin moest hij meerdere keren een gat dichtrijden op leider Febvre, om hem in de laatste ronde alsnog voorbij te gaan.

"Ik voelde me als een bokser in de ring, die al een paar keer acht tellen had gehad", vertelde Herlings na afloop. Wellicht geïnspireerd op het wereldtitelgevecht boksen vannacht tussen Oleksandr Oesyk en Tyson Fury. "Maar ik bleef doorgaan en wist telkens terug te keren. De tweede plaats is goed."

Met het oog op de rest van het seizoen is Herlings hoopvol. "Ik heb de snelheid, ik ben fit, maar er moeten nog een paar dingen in elkaar passen. Ik kijk in ieder geval uit naar de volgende wedstrijd over twee weken in Duitsland.

NOS Jeffrey Herlings komt onherkenbaar door de modder over de finish als winnaar van de tweede manche.

Jorge Prado begon de wedstrijd als klassementsleider, maar kwam in Frankrijk niet verder dan de zesde plaats en zag Gajser passeren in de tussenstand.

Calvin Vlaanderen is zevende in het klassement, een plekje voor Glenn Coldenhoff.

Sla de carrousel over NOS De uitslag van de MXGP van Frankrijk.

NOS De stand in het wereldkampioenschap MXGP na zeven grandprixs.