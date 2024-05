'Staatsgreep verijdeld in Democratische Republiek Congo'

Het Congolese leger zegt een staatsgreep te hebben verijdeld. Het huis van kandidaat-parlementsvoorzitter Kamerhe in Kinshasa werd aangevallen en ook was er een aanval op het paleis van president Tshisekedi.

Volgens brigadegeneraal en legerwoordvoerder Ekenge is de situatie nu onder controle. Dat zei hij in een korte toespraak op de staatstelevisie.

Livestream

Ongeveer gelijk met die aanval was op de Facebookpagina van de in de VS wonende oppositieleider Christian Malanga een livestream te volgen. Daarop waren gewapende mannen te zien in het presidentieel paleis. Ze zeiden president Tshisekedi uit zijn macht te willen zetten en haalden uit naar Kamerhe.