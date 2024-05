Twee doden en vijf vermisten na botsing met cruiseschip op de Donau

In Hongarije zijn bij een botsing met een cruiseschip op de Donau minstens twee mensen omgekomen. Vijf anderen worden vermist na het ongeluk dat ten noorden van Boedapest gebeurde.

Zaterdagavond laat werd de politie gealarmeerd omdat een man bloedend was aangetroffen aan de oever van de Donau bij het dorpje Verőce. De hulpdiensten vonden vervolgens ook de lichamen van een man en een vrouw.

Uren later ontdekte de politie een beschadigde boot in het water. Er wordt nog steeds gezocht naar vijf volwassenen die aan boord zouden zijn geweest.

Riviercruiseschip

De politie heeft vast kunnen stellen dat een riviercruiseschip in de buurt was ten tijde van de botsing. 80 kilometer stroomopwaarts werd dat cruiseschip met beschadigde romp aangetroffen en tot stilstand gebracht. Aan boord van dat schip was niemand gewond.