Opnieuw olympische tickets voor Nederlandse kanoërs

Lena Teunissen en Joris Otten hebben op de Europese kampioenschappen kanoslalom in het Sloveense Ljubljana op het onderdeel C1 een ticket voor de Olympische Spelen in de wacht gesleept.

Zij misten overigens wel de finale, die later wordt gevaren. Teunissen had bij de vrouwen genoeg aan de elfde landenplaats in de voorronden en Otten bij de mannen aan de twaalfde landenplek.