Judoka Tsjakadoea verslaat wereldkampioen, maar is even later toch klaar op WK

De Nederlandse judoka Tornike Tsjakadoea behaalde op de eerste dag van de WK een knappe overwinning op regerend wereldkampioen Francisco Garrigós. Maar die vorm vasthouden en een medaille pakken, is niet gelukt. In de achtste finales was Turan Bayramov te sterk.

Tegen de onttroonde wereldkampioen Garrigós maakte Tsjakadoea nog indruk. In de golden score, de extra tijd omdat na reguliere judotijd de stand gelijk was, gooide de 27-jarige Nederlander de Spanjaard op zijn rug: ippon.

De WK in Abu Dhabi zijn voor de Nederlandse judoka's het laatste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Op 28 mei wordt besloten wie meegaan naar Parijs. Per gewichtsklasse mogen op de WK twee Nederlanders meedoen, op de Spelen slechts één judoka.

De finalesessies op de WK judo zijn het gehele WK (van 19 tot en met 23 mei) vanaf 15.55 uur dagelijks te zien bij de NOS via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Van Krevel uitgeschakeld

Voor Naomi van Krevel was het WK in Abu Dhabi op de eerste dag snel voorbij. In de klasse tot 52 kilogram verloor ze in de tweede ronde van Rosa Gyertyas. Van Krevel, die in oktober in dezelfde hal debuteerde op grandslamniveau en verraste met brons, kreeg tegen de Hongaarse drie straffen vanwege passiviteit.