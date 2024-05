Inter Visual Studio Politie bij het huis van het slachtoffer

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 11:54 Man (91) gewond bij woningoverval in Amsterdam

Een man van 91 is gisteravond gewond geraakt bij een overval in zijn eigen huis. De politie is nog op zoek naar de daders.

Twee mannen belden rond 22.40 uur aan bij het huis van de man in Amsterdam-Noord. Een politiewoordvoerder zegt tegen AT5 dat de man meende dat de buurman voor de deur stond en daarom opendeed.

Het is onduidelijk hoe de man gewond is geraakt. De daders hebben persoonlijke bezittingen buitgemaakt.

Eerder overvallen

De recherche en forensische opsporing doen onderzoek en zoeken nog naar getuigen. Het is niet duidelijk of de mannen te voet of in een voertuig zijn gevlucht.

Buurtbewoners zeggen tegen de omroep dat het slachtoffer al meerdere keren overvallen is in het verleden. De politie kan bevestigen dat dat minstens één keer eerder is gebeurd.