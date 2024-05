Oekraïne en Rusland melden droneaanvallen over en weer

Oekraïne heeft 37 Iraanse Shahed-drones neergehaald in acht regio's waaronder Kyiv, Odesa en Cherson. Volgens de gouverneur van Odesa zijn daar twintig drones neergeschoten. Een kantoorgebouw raakte beschadigd en er viel puin in een woonwijk, maar daarbij vielen geen doden of gewonden.

Raffinaderij en een mijnenveger

Een van de doelen voor Oekraïne was volgens Rusland de Slavjansk-olieraffinaderij in het zuiden. Een woordvoerder van de raffinaderij zegt tegen het Russische staatspersbureau TASS dat het de hevigste aanval was in dagen. Er zou geen sprake zijn van schade, maar de productie moest wel worden stilgelegd. De raffinaderij in de regio Krasnodar verwerkt ongeveer 1 miljoen vaten olie per dag.