Getty Images Niek Kimmann

NOS Wielrennen • vandaag, 22:12 BMX'er Kimmann grijpt naast derde wereldtitel, moet zege aan Daudet laten

BMX'er Niek Kimmann is er bij de WK niet in geslaagd om voor de derde keer wereldkampioen te worden. In het Amerikaanse Rock Hill eindigde de 27-jarige renner in de finale als tweede achter de Fransman Joris Daudet.

De 27-jarige Kimmann plaatste zich eerder op de avond samen met Jaymio Brink en Dave van der Burg soepeltjes voor de halve finales. Daarin was het alleen Kimmann die de finale haalde. De olympisch kampioen van Tokio kwam als derde over de streep, Van der Burg eindigde als zevende.

Brink eindigde na een val van regerend wereldkampioen Romain Mahieu als vijfde in zijn halve finale.

Finale

Na zijn titels in 2015 en 2019 ging Kimmann aan het einde van de dag op voor zijn derde gouden plak. In de finale trof hij onder meer oud-wereldkampioenen Joris Daudet en Alfredo Campo. Ook de nummers twee en drie van de Spelen in Tokio, Kye Whyte en Carlos Ramírez, waren van de partij.

Kimmann was als een van de beste weg en ging als koploper de eerste bocht in. Daarna werd hij verschalkt door Daudet, de wereldkampioen van 2011 en 2016.

De Nederlander probeerde zich nog naar voren te vechten, maar Daudet was gevlogen. Kimmann kon zich echter troosten met zijn derde zilveren WK-plak en de bevestiging dat het met zijn vorm zo vlak voor de Olympische Spelen wel goed zit.

Smulders niet op podium in finale

Bij de vrouwen kwam Laura Smulders het verst met een vijfde plek in de finale. Manon Veenstra, die bij de afgelopen drie wereldbekerwedstrijden het podium haalde en dus in uitstekende vorm verkeerde, werd in de kwartfinales uitgeschakeld. Datzelfde gold voor Judy Baauw en Merel Smulders.

Daardoor moest Laura Smulders de Nederlandse eer hoog houden. In de eerste halve finale kende ze een matige start, maar vocht ze zich dankzij een vierde plek netjes naar de finale.

Getty Images Laura Smulders (l) in actie in Rock Hill

In die finale ontliep Smulders onder meer grote favorieten Bethany Shriever (huidig wereld- en olympisch kampioene) en tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajón.

Na mindere start werd Smulders ingesloten en was al snel duidelijk dat ze geen rol van betekenis kon spelen in de finale. Uiteindelijk was het Alise Willoughby die het goud voor zich opeiste, voor de Zwitserse Zoe Claessens en de Amerikaanse Daleny Vaughn.

Wisselend succes bij jonkies

Naast al het geweld bij de elite-renners was er ook wisselend Nederlands succes bij de junioren. Jesse de Veer kwam mede dankzij een val niet verder dan een zesde plek in de finale bij de junioren.

In de onder 23-categorie bij de vrouwen kwam Lissi van Schijndel in actie in de finale. De 18-jarige Berlicumse maakte na een slechte start helaas geen kans meer op eremetaal.

Voor Jason Noordam was er meer succes in de onder-23-finale bij de mannen. In de finale, waar Brian van Eeuwijk ook aan meedeed, kwam hij als tweede door de eerste bocht. Na een sterke race kwam hij als derde over de finish voor het brons. Van Eeuwijk werd zevende.