Miedema scoort in haar laatste wedstrijd voor Arsenal en krijgt staande ovatie

Vivianne Miedema heeft in haar laatste wedstrijd voor Arsenal een doelpunt gemaakt. Daarmee droeg ze bij aan een 5-0 zege op Brighton and Hove Albion.

Afgelopen maandag werd bekend dat Miedema na dit seizoen afscheid neemt van Arsenal. De spits van het Nederlands elftal begon haar laatste wedstrijd bij de Londense club op de bank, maar viel in 62ste minuut in.

WITH HER FIRST TOUCH VIV SCORES! 😱 A signature @VivianneMiedema finish, assisted by @bmeado9 🎯 #BarclaysWSL @ArsenalWFC https://t.co/2UvL0Z8g8B

Miedema verruilde in de zomer van 2017 Bayern München voor Arsenal en kende daar de beste jaren uit haar loopbaan tot dusver. Ze werd in 2019 kampioen van Engeland. Miedema speelde 172 wedstrijden in het Arsenal-shirt en was daarin 125 keer trefzeker.

De topscorer aller tijden van Oranje kampte de laatste twee seizoenen met blessures, waardoor ze weinig in actie kwam voor The Gunners. Na de wedstrijd kreeg ze van de staf en haar medespelers een staande ovatie.

Miedema had eerder deze week lovende woorden over voor haar club. "Het spelen in het Emirates Stadium is iets waar ik als klein meisje al van droomde. Ik heb nooit veel gegeven om persoonlijke prestaties, maar om de club te kunnen helpen en te scoren in het shirt van Arsenal is iets waar ik heel trots op ben."