Italiaanse coach De Zerbi verlaat Brighton & Hove Albion

Brighton staat met nog één duel te gaan 10de in de Premier League en kan niet meer stijgen. De 44-jarige De Zerbi is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Engelse club van Joël Veltman en Jan Paul van Hecke.

De Zerbi nam in september 2022 het roer over van Graham Potter, die naar Chelsea verkaste. De Italiaan tekende voor vier seizoenen en leidde in zijn eerste jaar Brighton naar de zesde plek in de Premier League. De hoogste positie ooit voor de club uit het zuiden van Engeland. Ook plaatste Brighton zich voor het eerst voor Europees voetbal.