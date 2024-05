NH Nieuws Texelaars Arwin (l) en Merlijn voor 'hun' gloednieuwe nachtbus

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 14:03 Texelaars zetten zelf nachtbus op voor late stappers

Komende zomer kunnen stappers op Texel gebruikmaken van een gloednieuwe nachtbus. Het idee voor de bus komt van de Texelaars Arwin en Merlijn Touw en wordt ondersteund door de horecaondernemers in De Koog.

"Het 's nachts niet meer veilig kunnen thuiskomen na een avond stappen of cafébezoek is voor de jongeren op Texel een groot probleem", zegt Arwin Touw bij NH. "Veel ouders kunnen pas slapen wanneer zij de sleutel weer in de deur horen. Door de inzet van een pendelbus kunnen we de jongeren in het weekend veilig naar huis brengen."

Op Texel is er in de nacht slechts een taxibedrijf actief, waarvoor bovendien gereserveerd moet worden. Gevolg is dat vele honderden jongeren na het uitgaan op de fiets of lopend langs veelal aardedonkere wegen naar huis moeten.

Aan de keukentafel, in een gesprek tussen vader en zoon, ontstond het plan om het zelf te organiseren, zegt Merlijn Touw (20), die zelf regelmatig in De Koog uitgaat. Vader en zoon Touw plaatsen zichzelf zo in een lange traditie. Ook de veerboot naar het eiland is al sinds 1907 in handen van de Texelaars zelf, nog goed te zien aan de naam Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO).

Eigen busrijbewijs

Arwin en Merlijn Touw pakten het serieus aan. Ze hadden gesprekken met horecaondernemers, taxiondernemers, de gemeente, nachtvervoerders elders in het land en met de Texelse jeugd. En, heel praktisch, om de bus ook zelf te kunnen rijden, haalde Merlijn Touw, zijn busrijbewijs.

Officieel, zo hebben de twee nu besloten, rijdt de nachtbus vanaf 1 juli in de weekenden. Maar in het eerste weekeinde van juni wordt al proefgereden met een poule van chauffeurs tijdens de Ronde om Texel, de jaarlijkse zeilrace, en het muziekfestival WAVES dat gelijktijdig plaatsvindt.

Een kaartje voor de bus kost vijf euro. Dat is onder de kostprijs, maar is mogelijk omdat de gemeente Texel een subsidie geeft van 40.000 euro en veel ondernemers het project sponsoren.

Nachtvervoer belangrijk

"Het nachtvervoer vinden wij erg belangrijk", zegt Arnold Kaercher namens de Koger horeca. Hij verwacht dat er meer bezoekers komen. "Mensen kunnen nu niet naar De Koog komen, maar ook niet meer het dorp uit na een avondje stappen."

Om te voorkomen dat de stappers de bus misbruiken of beschadigen, reist elke pendelrit een beveiliger mee. "Het zijn de beveiligers die ook bij de cafés staan", zegt Arwin Touw.

"Zij weten wat er speelt. We staan ook in verbinding met ze. Als er iemand is die zich vervelend gedraagt, weten we dat snel van elkaar. En als het toch gebeurt, wordt die persoon de bus uitgezet."