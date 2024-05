anp Zwaarbewapende politiemensen bij het gerechtsgebouw

NOS Nieuws • vandaag, 13:11 Verdachte aanslag Fico voorgeleid, toestand premier nog zorgwekkend

In Slowakije is de verdachte voorgeleid van de aanslag woensdag op premier Fico. De voorgeleiding is een noodzakelijke procedurele stap om de verdachte, een 71-jarige man, langer vast te kunnen houden.

Het gerechtsgebouw in Pezinok, vlak bij de hoofdstad Bratislava, werd afgeschermd door zwaarbewapende politiemensen. De pers mocht niet naar binnen en moest buiten wachten voor een hek.

De autoriteiten hebben verder geen informatie verstrekt over de verdachte. Ze zeiden alleen dat de man niet behoort tot een politieke groep, al had hij mogelijk wel een politiek motief. Hij zou het niet eens zijn met het beleid van Fico en met de ontslagen bij de Slowaakse publieke omroep.

Media meldden eerder dat de man een wapenvergunning had. Hij heeft gewerkt als beveiliger in een winkelcentrum en staat ook bekend als amateurdichter. Gisteren is de politie even met de verdachte naar zijn woning gegaan om een computer en andere documenten op te halen.

Toestand nog zorgwekkend

Premier Fico ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Gisteren is hij opnieuw geopereerd. Artsen zeggen dat het nog wel een paar dagen duurt voor duidelijk is hoe de gezondheidstoestand van Fico zich verder ontwikkelt.

Na de aanslag zijn in Slowakije diverse politici en gezinsleden met de dood bedreigd. Een van hen is de liberale oppositieleider Simecka. Ook op sociale media is het aantal dreigtweets toegenomen.

Premier Fico kwam in oktober vorig jaar opnieuw aan de macht, na een uitgesproken pro-Russische campagne. Eerder was hij al premier van het land tussen 2006 en 2010 en tussen 2012 en 2018. In 2014 keurde hij als premier EU-sancties tegen Rusland af.

Hij trad in 2018 af in de nasleep van de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak, die corruptie in verband had gebracht met de regering van Fico.