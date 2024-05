ANP Louis van Gaal in de Johan Cruijff Arena

NOS Voetbal • vandaag, 12:41 Ajax benaderde Van Gaal om coach te worden: 'Hij wil geen trainer meer zijn'

Ajax heeft Louis van Gaal benaderd om na dit seizoen weer aan de slag te gaan als hoofdtrainer. De 72-jarige oud-bondscoach is adviseur van de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club, en gaf aan geen trainer meer te willen zijn.

Dat vertelt Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, in De Telegraaf. Van Gaal werd benaderd voordat Ajax de pijlen richtte op Erik ten Hag, Graham Potter en Francesco Farioli, de Italiaanse coach die naar alle waarschijnlijkheid aan de slag gaat in Amsterdam.

"Louis van Gaal wil net als Danny Blind niet 24 uur per dag met het trainerschap bezig zijn. En dat is bij Ajax nodig", aldus Kroes in De Telegraaf. "Ik begrijp dat hij op zijn leeftijd geen trainer meer wil zijn. In zijn rol als adviseur van de rvc ben ik heel blij met Louis. Het is fijn dat hij zich voor de club inzet."

Van Gaal geeft sinds oktober advies aan de rvc. "Ik wil Ajax graag helpen. Mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal en dat laat zich goed combineren met deze rol als externe adviseur", zei de voormalig coach van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal destijds.

Ten Hag

Nadat duidelijk was geworden dat Van Gaal geen optie was, schakelde Kroes naar eigen zeggen door naar Erik ten Hag. Onder hem bereikte Ajax in 2019 de halve finales van de Champions League. In 2022 vertrok hij naar Manchester United, waar hij vanwege mindere prestaties op de schopstoel zit.

De Nederlandse coach wil zelf van een vertrek nog niets weten. Ajax voerde vervolgens meerdere gesprekken met Potter, maar kwam er niet uit met de Engelsman.

"Bij Graham Potter had ik ook een heel goed gevoel", aldus Kroes. "Vanwege zijn leeftijd (48) heeft hij meer ervaring dan Francesco Farioli (35), die ook een geweldige voetbalvisie heeft en ook een vakidioot is. Dat is wat Ajax nodig lijkt te hebben."

Ajax is naar verluidt in hoofdlijnen akkoord met de Italiaanse trainer, nu nog actief bij OGC Nice.