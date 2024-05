ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:38 Uitkomst gesprek Omtzigt en oud-informateur Plasterk onbekend

Het is niet bekend hoe het gesprek tussen NSC-leider Omtzigt en voormalig informateur Plasterk gisteren is verlopen. Het gesprek tussen de twee was bedoeld om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president.

Oud-informateur Plasterk maakte vrijdag via een ingezonden briefje in De Telegraaf excuses voor zijn uitspraken over zijn aan Omtzigt uitgeleende dienstauto. Over die publieke uitlatingen in de Tweede Kamer was Omtzigt niet te spreken.

Bronnen melden aan de NOS dat er een gesprek is geweest. Details over dat gesprek zijn nog niet bekend. Plasterk was niet beschikbaar voor commentaar en ook bij NSC kwam er geen reactie op vragen over het verloop van de ontmoeting.

Patentenkwestie

Naast de uitlatingen over de dienstauto speelt er rond Plasterk ook nog nog het onderzoek van het UMC Amsterdam naar aanleiding van een artikel van NRC. Dat artikel gaat over Plasterks tijd na zijn vertrek uit Den Haag in 2017, toen hij weer aan de slag was gegaan als biomedisch wetenschapper en een bedrijf startte.

Volgens de krant verdiende Plasterk in die rol met zijn zakenpartners miljoenen aan medische patenten, terwijl een wetenschapper die ook had meegewerkt niets kreeg. UMC Amsterdam wil weten hoe dit zit. Dat onderzoek loopt nog.

Deze kwestie weegt voor Omtzigt zo mogelijk nog zwaarder bij de keuze voor Plasterk als premier, dan de onderlinge irritaties.

Jongerenafdelingen

Ondertussen verzetten ook jongerenafdelingen van twee beoogde coalitiepartijen zich tegen een keuze voor Plasterk.

"Wij zijn echt tegen", zegt Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD, de jongerentak van de VVD. "Deze man gaat geen nee meer kunnen verkopen. Dat zie je al aan dat excuusbriefje over de kwestie met de dienstauto in de Telegraaf. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden."

"Plasterk is niet de juiste man. Als informateur ging het al niet van een leien dakje. Dat er nog een integriteitsonderzoek naar hem loopt, vinden wij heel cru", zegt Eva Brandemann, voorzitter van Jong Sociaal Contract.