Grote wateroverlast in België, A2 richting het zuiden deels dicht

In België heeft hevige regenval tot veel wateroverlast geleid. De problemen zijn het grootst in de grensgemeente Voeren, in Belgisch-Limburg. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. Bewoners die niet op tijd hun huizen konden verlaten, werden opgeroepen zich naar een hogere plek in het huis te begeven.

Volgens de Vlaamse omroep VRT is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd en is er noodopvang voor mensen die niet naar huis kunnen. Ook de Nederlandse gemeente Eijsden heeft haar deuren geopend voor de noodopvang. De rivier de Veurs, een zijtak van de Voer, zou buiten zijn oevers zijn getreden.

A2 deels dicht

Vooralsnog leidt de wateroverlast niet tot grote problemen in Zuid-Limburg. De snelweg A2 bij de grens met België is door de wateroverlast richting het noorden deels afgesloten. Veiligheidsregio Zuid-Limburg verwacht geen verdere stijging van het waterpeil.

Ook rijden er geen treinen tussen Maastricht Randwyck en het Belgische Visé, meldt de NS. Volgens het spoorwegbedrijf zal dit tot ongeveer zondagochtend 07.30 uur duren.

"Dit is erger dan in 2021", zegt burgemeester Joris Gaens van het Belgische Voeren. Hij verwijst daarmee naar de grote watersnood in Europa, toen vele landen te maken kregen met hevige overstromingen. In België kwamen toen tientallen mensen om het leven.

"In heel korte tijd is er zeer veel water gevallen, waardoor het water van de velden kwam gestroomd en zo de Voer vulde", zegt hij. De brandweer heeft containers met zandzakken naar getroffen bewoners gebracht.

In de gemeenten Dalhem en Trooz is de situatie "zeer moeilijk", zegt de gouverneur van de provincie Luik. Op tal van plaatsen zijn de straten ondergelopen.

Mogelijke neerslagrecords in Frankrijk

Noodweer leidt ook in het noordoosten van Frankrijk en in de Duitse deelstaat Saarland tot overstromingen. Voor een aantal departementen in het noordoosten van Frankrijk is door de meteorologische dienst code oranje afgegeven.

Op beelden bij Franse media is te zien hoe straten onder water staan. De snelweg A4 van Straatsburg naar Parijs is in Moselle voor een deel dicht. In de regio heeft de brandweer meer dan 2000 meldingen gekregen. De hoeveelheden regen kunnen leiden tot nieuwe neerslagrecords, aldus weerdienst Météo France.

