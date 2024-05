Pro Shots John van 't Schip

NOS Voetbal • morgen, 00:18 Cijfers Ajax-coach Van 't Schip: beter dan Steijn, meer punten dan AZ en Twente

Het rampseizoen van Ajax zit er bijna op. De vijfde plaats kan de Amsterdammers niet meer ontgaan, dus Europees voetbal is volgend seizoen gegarandeerd. Het uitduel met Vitesse op de laatste speeldag is er zondag een voor de statistieken.

Dat is tevens een goede aanleiding om te kijken naar die statistieken tot nu toe: wat vertellen de cijfers achter het Ajax van John van 't Schip? De interim-trainer beweerde dat Ajax onder zijn leiding meer punten had behaald dan FC Twente en AZ, dat hij met een te jonge selectie werkte en dat hij pech had met blessures. Klopt dat?

Beter dan Twente en AZ

"Toevallig kreeg ik van de week een tabel onder ogen hoeveel punten we hebben behaald sinds we het hebben overgenomen", vertelde Van 't Schip vorige week op de website van Ajax. "Dat zijn er meer dan Twente en AZ. Dat had ik niet verwacht."

Hoe onverwacht ook, het blijkt te kloppen. Onder Van 't Schip speelde Ajax 25 eredivisieduels, waaronder het staartje van de uitwedstrijd bij RKC, die vanwege een blessure aan het hoofd van RKC-keeper Etienne Vaessen gestaakt werd.

Die 25 duels leverden 50 punten op, dankzij veertien overwinningen en acht gelijke spelen. Ajax leed slechts drie nederlagen onder Van 't Schip in de eredivisie. Dat deden alleen PSV en Feyenoord in deze periode beter dan de Amsterdammers. Onder Van 't Schips voorganger Maurice Steijn werd vier keer verloren in zeven duels.

Puur kijkend naar de cijfers is het geen gek resultaat voor de trainer die Ajax overnam toen de club achttiende stond en als doelstelling kreeg om Europees voetbal te halen.

Jonge selectie

Een andere veelgehoorde bewering van Van 't Schip: hij zou werken met een te jonge selectie. Zo stelde hij afgelopen zondag nog dat een gebrek aan ervaring de Amsterdammers dit seizoen had opgebroken. De trainer hekelde de midweekse wedstrijden, waar zijn jeugdige groep naar eigen zeggen "niet klaar voor was".

Het klopt dat de Ajax-selectie erg jong is. Onder Van 't Schip was de gemiddelde leeftijd van de basisopstelling het jongst van alle teams in de eredivisie: 22 jaar en 302 dagen. Al moet daarbij worden aangetekend dat Ajax van oudsher vaak met jonge teams speelt en hiermee ook kampioen is geworden, bijvoorbeeld in de jaren onder Frank de Boer.

Pro Shots John van 't Schip met Jorrel Hato, die dit seizoen 18 jaar werd

Tekenend was het dat Jorrel Hato, die pas in maart achttien werd, dit seizoen in alle eredivisieduels van Ajax in actie kwam. Verder stonden jongelingen als Mika Godts (18), Kristian Hlynsson (20), Benjamin Tahirovic (21), Kenneth Taylor (21) en Devyne Rensch (21) regelmatig aan de aftrap.

Niet voor niets werd in de winterstop Jordan Henderson aangetrokken, de Engelse routinier die met Liverpool alle grote prijzen pakte. Hij was samen met doelman Gerónimo Rulli en international Steven Berghuis de enige dertigplusser die dit seizoen minuten maakte voor Ajax.

Beter dan onder Steijn?

Ajax haalde dus meer punten onder Van 't Schip dan het deed onder Steijn. Toch is de veelgehoorde kritiek dat het spel er niet direct beter op is geworden. Wat zeggen de cijfers?

Pro Shots Maurice Steijn

In de eerste plaats blijkt uit de data van Opta dat Ajax onder Van 't Schip vaker schoot dan onder Steijn (15,4 keer per wedstrijd tegenover 13,4 keer per wedstrijd), terwijl het ook minder schoten tegen kreeg (11,6 tegenover 13,4).

En Expected Goals? Die statistiek vertelt iets over de kwaliteit van de kansen die Ajax bij elkaar speelde. Ook daarin doen de Amsterdammers het beter met Van 't Schip: ze hadden onder hem gemiddeld iets meer dan 2,0 Expected Goals per wedstrijd, tegenover 1,4 per duel onder Steijn.

Wat zijn Expected Goals? De statistiek Expected Goals (xG) is ontwikkeld om meer te kunnen zeggen over de kwaliteit van de kansen van een ploeg. Want vaak vertelt het aantal schoten (op doel) niet het hele verhaal over de werkelijke verhoudingen in een wedstrijd. Elk schot krijgt een eigen Expected Goals-waarde. Een geavanceerd algoritme geeft aan wat de kans is dat zo'n schot erin gaat. Het beste voorbeeld is een penalty: die wordt altijd vanaf dezelfde plek geschoten en gaat er in 79 procent van de gevallen in. Dus is de xG-waarde van een penalty 0,79.

Tot slot: de blessuregolf. Ajax-spelers kenden dit seizoen opvallend veel blessureleed. Potentiële basisspelers als Rulli, Berghuis, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk waren allen langere tijd uitgeschakeld. Steven Bergwijn en Brian Brobbey kampten regelmatig met kleinere ongemakken.

Vooral in het geval van Brobbey had dat invloed op de resultaten. Hij is dit seizoen topscorer van de Amsterdammers met achttien eredivisiegoals, terwijl hij ook acht assists gaf. Daarmee is Ajax in grote mate afhankelijk van de spits.

Een feit dat dat onderstreept: Brobbey was bij 36 procent van alle eredivisiegoals van Ajax betrokken dit seizoen. Deze eeuw waren alleen Luis Suárez (tweemaal), Klaas Jan Huntelaar (2007/08) en Dusan Tadic (2019/20) bij zo'n groot deel van de Ajax-goals afmaker of aangever.

Pro Shots Brobbey was goed voor achttien goals en acht assists

Na het duel met hekkensluiter Vitesse mag de selectie van Ajax op vakantie. Daarmee komt een einde aan een lang en zwaar seizoen, waarin het de grootste nederlaag in de clubgeschiedenis leed (6-0 tegen Feyenoord) en het hoogste aantal tegengoals in een seizoen kreeg (83).

"Een rit met veel hobbels", zo omschreef Van 't Schip het zelf, afgelopen weekend. "Maar ik ben trots dat ik trainer van Ajax ben geweest en ik zal er altijd op terugkijken als een mooie fase in mijn carrière."

