@enzoreds/X Betogers bezetten de Stopera

NOS Nieuws • vandaag, 18:40 • Aangepast vandaag, 20:15 Politie verwijdert Pro-Palestijnse betogers die Stopera in Amsterdam binnenvielen

De groep van ruim honderd pro-Palestijnse betogers die vanavond de Stopera in Amsterdam binnenviel, wordt daar nu vandaan gedreven door de politie. De demonstranten hielden een sit-in aan de stadhuiskant van het gebouw. Daarbij was politie aanwezig.

Na een klein uur verlieten de demonstranten het gebouw weer. Op sociale media gaan beelden rond van agenten die de demonstranten het gebouw uitwerken. Volgens de politie verlieten de demonstranten het gebouw op eigen initiatief. De hal is inmiddels leeg en de deuren zijn gesloten.

Een groep demonstranten probeert het gebouw opnieuw binnen te komen, maar wordt door de politie met wapenstokken tegengehouden. Buiten de Stopera is de politie met paarden aanwezig om de demonstranten weg te drijven. Ook staan op het plein busjes van de ME. Een van de demonstranten is gearresteerd, meldt stadskrant Het Parool.

Een journalist van Het Parool legde vast hoe een bezoeker van de opera op de grond valt:

De Stopera is een complex in het centrum van de stad met daarin het stadhuis van Amsterdam en het theater van de Nationale Opera & Ballet.

Op X gaan beelden rond van de sit-in, waarbij tientallen demonstranten op de grond zitten en "Hey ho, Femke has to go" scanderen, een verwijzing naar burgemeester Halsema. Ook zingen ze "Tout le monde déteste la police" (iedereen haat de politie), een leus die in Frankrijk is gebruikt bij demonstraties tegen politiegeweld.

De demonstranten die eerder vrijdagmiddag de binnentuin van de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hadden bezet met een paar tenten, hebben het terrein weer verlaten.

Enkele tientallen betogers bivakkeerden aan het einde van de middag met een paar tenten op de binnenplaats van de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam. Een aantal demonstranten drong een gebouw van de universiteit binnen. Daarop kwam de politie in actie, die daarbij wapenstokken en pepperspray gebruikte.

De politie leidde de demonstranten vervolgens weg van het terrein. Die liepen daarop in een groeiende stoet door de binnenstad, uiteindelijk naar de nabijgelegen Stopera.

Aangifte

De UvA heeft vanmiddag aangifte gedaan van erfvredebreuk en huisvredebreuk. "Er ontstond een intimiderende sfeer, opnieuw waren mensen met gezichtsbedekking aanwezig en opnieuw is er een gebouw binnengedrongen", zegt de woordvoerder. "Er is contact gezocht met de woordvoerder van de demonstranten, maar die kon geen nadere informatie geven over hun plannen."