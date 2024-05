@enzoreds/X Betogers bezetten de Stopera

NOS Nieuws • vandaag, 18:40 • Aangepast vandaag, 21:28 Politie verwijdert Pro-Palestijnse betogers die Stopera in Amsterdam binnenvielen

Een groep van ruim honderd pro-Palestijnse betogers die vanavond de Stopera in Amsterdam binnenviel, is door de politie uit het gebouw gezet. De demonstranten hielden een sit-in aan de stadhuiskant van het gebouw. Ze schreeuwden onder meer dat burgemeester Halsema moet opstappen. De politie was aanwezig.

De gemeente droeg de demonstranten na een klein uur op het pand te verlaten, schrijft de politie op X. "Een aanwezige van de gemeente heeft de demonstranten meermaals gevraagd te vertrekken", zegt een politiewoordvoerder.

Op sociale media gaan beelden rond van agenten die de demonstranten het gebouw uitwerken. "Wij moeten ingrijpen als mensen drie keer gevraagd zijn het pand te verlaten en ze dat niet doen", zegt de woordvoerder daarover.

Een groep demonstranten die het gebouw opnieuw binnen probeerde te komen, werd door de politie met wapenstokken tegengehouden. Buiten de Stopera was de politie met paarden aanwezig om de demonstranten weg te drijven. Ook stonden op het plein busjes van de ME. Een van de demonstranten is gearresteerd.

Beelden van de sit-in eerder op de avond, voordat de politie ingreep:

0:26 Pro-Palestijnse betogers dringen Stopera in Amsterdam binnen

Inmiddels is zowel het plein van de Stopera als het gebouw zelf leeg. Stadsomroep AT5 schreef dat de demonstranten van plan waren het protest voort te zetten op de Dam. Daar zijn inmiddels enkele tientallen demonstranten aangekomen.

De Stopera is een complex in het centrum van de stad met daarin het stadhuis van Amsterdam en het theater van de Nationale Opera & Ballet.

Op X gingen eerder vanavond beelden rond van de sit-in, waarbij tientallen demonstranten op de grond zaten en "Hey ho, Femke has to go" scandeerden, een verwijzing naar burgemeester Halsema. Ook zongen ze "Tout le monde déteste la police" (iedereen haat de politie), een leus die in Frankrijk is gebruikt bij demonstraties tegen politiegeweld.

Een journalist van Het Parool legde vast hoe een bezoeker van de opera op de grond valt:

Enkele tientallen betogers bivakkeerden aan het einde van de middag met een paar tenten op de binnenplaats van de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam. Een aantal demonstranten drong een gebouw van de universiteit binnen. Daarop kwam de politie in actie, die daarbij wapenstokken en pepperspray gebruikte.

De politie leidde de demonstranten vervolgens weg van het terrein. Die liepen daarop in een groeiende stoet door de binnenstad, uiteindelijk naar de nabijgelegen Stopera.

Aangifte ingetrokken

Eerder meldde de UvA aangifte te hebben gedaan van erfvredebreuk en huisvredebreuk, maar de universiteit zet die aangifte toch niet door omdat de actievoerders volgens hen vrijwillig zijn vertrokken.

Eerder vanavond sprak de woordvoerder over een "intimiderende sfeer" aan het begin van het protest. "Maar uiteindelijk zijn de betogers vredig samen met de politie vertrokken." Een politiewoordvoerder meldde eerder vanavond dat er een onrustige sfeer hing bij het universiteitsgebouw en dat demonstranten door de linie van de politie probeerden te breken.

De universiteit zegt ruimte te bieden aan protest en demonstratie. "Maar het bezetten van gebouwen, het opzetten van een tentenkamp en het dragen van gezichtsbedekking zijn hierbij niet toegestaan." Uit voorzorg blijven alle universiteitsgebouwen vanavond dicht.