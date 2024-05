KNVB teleurgesteld over mislopen organisatie WK: 'Alsof we finale hebben verloren'

ANP Gijs de Jong

"Het voelt alsof we een finale op topniveau hebben gespeeld, maar wel hebben verloren". De Nederlandse voetbalbond KNVB is bij monde van secretaris-generaal Gijs de Jong teleurgesteld dat het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 2027 is toegewezen aan Brazilië. "Wonden likken, analyseren en daarna weer verder."

"We hebben met een groot team van mensen keihard gewerkt aan dit project. We hebben een geweldig bid afgeleverd, een enorm uitgebreide campagne gevoerd en vandaag bij het congres een goede prestatie neergezet. Als je dan verliest, is dat teleurstellend."

Het gezamenlijke bid van Nederland, België en Duistland kreeg bij het congres van wereldvoetbalbond FIFA in Bangkok maar 78 van de 207 stemmen en Brazilië 119, een afgetekend nederlaag. "Verliezen doet altijd pijn", reageert De Jong. "Maar de trots overheerst. Er is ook winst behaald in de relaties met andere bonden over de hele wereld."

Op de vraag waar 'Breaking New Ground', zoals het bid van de drie Europese landen werd genoemd. het heeft verloren, zegt De Jong: "Mensen stemmen om meerdere redenen, met verschillende argumenten, Of ze vinden je bid goed, of ze vinden je aardig, of ze vinden je campagne goed."

"We hebben ook gehoord dat sommigen vinden dat het WK zou moet roteren over de continenten en Zuid-Amerika nu aan de beurt is. Ik vind nog steeds dat wij goed zijn, maar Brazilië is een echt voetballand, met grotere voetbalstadions dan wij."

Infantino houdt het bordje omhoog dat duidelijk maakt dat Brazilië het WK mag organiseren

Bij de beoordeling van beide bids door FIFA kreeg Brazilië een hogere score. Opvallend was dat het gezamenlijke bid van Nederland, Duitsland en België niet goed scoorde op het gebied van 'legal framework', waarbij het gaat om zaken als visa voor spelers en bezoekende fans, en belastingvrijstelling op prijzengeld.

"Je moet een aantal overheidsgaranties kunnen geven", legt De Jong uit, "Maar je bent gebonden aan de nationale en Europese wetgeving en dat botste af en toe met de vragen die FIFA heeft."

Ambitie blijft

De Jong vindt de conclusie dat het als klein voetballand geen zin meer heeft je kandidaat te stellen voorbarig. "De ambitie om het vrouwenvoetbal verder te brengen, blijft. We willen meer vrouwelijke coaches, scheidsrechters en bestuurders. Dat geldt ook voor heel veel landen om ons heen. We willen topevenementen blijven organiseren, zoals we dat de afgelopen vijftien jaar gedaan hebben. We gaan wel goed kijken op welke evenementen we gaan mikken. Misschien wel nog een keer het WK vrouwen, maar het kan ook iets anders worden."

Hij schat dat de hele campagne 1,2 miljoen euro per land heeft gekost, in de ogen van De Jong geen weggegooid geld. "Het heeft ons inzicht gegeven waar in het vrouwenvoetbal nog winst is te behalen, bij ons, maar ook wereldwijd. Het heeft de relatie met de Duitse en Belgische bonden enorm versterkt. Ik draai het om. Dit heeft heel veel opgeleverd, zeker voor de lange termijn."

'Zulke grote stadions hebben wij niet' Demissionair minister Helder van Sport noemde vanochtend de teleurstelling over het mislopen van het WK "enorm groot". Volgens haar heeft de KNVB hard gewerkt om het WK naar Nederland te halen en Helder zei dat ze er zelf ook veel aan heeft gedaan: "Dit zou voor het vrouwenvoetbal in zijn algemeenheid, maar zeker in Europa en in Nederland echt heel goed zijn geweest." Ze denkt dat het belangrijkste argument om het WK aan Brazilië toe te wijzen in de grootte van de stadions was: "Dat heeft natuurlijk te maken met de opbrengsten van het WK en de hoeveelheid toeschouwers die binnen kunnen komen. Zulke grote stadions als in Rio de Janeiro hebben wij gewoon niet." Helder noemde de nadruk op duurzaamheid en vervoer die Nederland, België en Duitsland in hun bid legden een heel mooi element: "In de voorbereiding merkte je dat veel landen en ook de FIFA daar eerder niet over hadden nagedacht. Ik denk dat we dat wel op de kaart hebben gezet. Daar kregen we veel positieve reacties op, maar dat heeft helaas niet geleid tot een meerderheid van stemmen."