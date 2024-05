ANP Ronald Plasterk

NOS Nieuws • vandaag, 02:11 Plasterk biedt excuses aan Omtzigt aan in ingezonden brief: 'Sorry Pieter'

In een ingezonden brief in de Telegraaf biedt Ronald Plasterk, die veel wordt genoemd als beoogd premier, zijn excuses aan aan NSC-fractievoorzitter Pieter Omtzigt over een voorval tijdens eerste informatieronde. Plasterk was toen informateur.

Plasterk schrijft in de korte ingezonden brief dat hij niet in de Tweede Kamer had moeten vertellen dat Omtzigt zijn dienstauto had geleend. Dat was onnodig en misplaatst, zegt hij, en hij sluit af met de woorden "sorry Pieter".

De brief van Plasterk lijkt bedoeld om de lucht tussen hem en Omtzigt te klaren. Naar verluidt houdt Omtzigt de aanstelling van Plasterk als premier nog tegen vanwege verschillende incidenten, waaronder dat met de dienstauto.

Persoonlijke excuses

Tijdens het debat over het eindrapport van de eerste formatieronde onthulde Plasterk dat Omtzigt de dienstauto van de informateur had gebruikt. De rit ging naar een hotel waar Omtzigt zijn vertrek uit de onderhandelingen zou aankondigen. Omtzigt was er verbolgen over dat Plasterk dat in het debat wereldkundig maakte.

In de brief in de Telegraaf maakt Plasterk duidelijk dat hij al eerder persoonlijk excuses heeft gemaakt aan de NSC-leider. "Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik in het debat over de eerste informatieronde heb verteld dat de dienstauto van de informateur gebruikt was. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen. Ik heb er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor gemaakt bij Pieter Omtzigt", aldus Plasterk.

Patent

Er was tijdens de eerste formatieronde wrevel ontstaan tussen Omtzigt en Plasterk omdat de onderhandelende partijen pas in een laat stadium informatie kregen over financiële tegenvallers. Omtzigt verweet dat informateur Plasterk, die op zijn beurt Omtzigt beschuldigde van gebrek aan respect voor het 'instituut informateur'.

Wat naast de irritaties mogelijk ook in de weg zit bij het naar voren schuiven van Plasterk als beoogd premier, is een publicatie van NRC over de gang van zaken rond een patent waaraan hij veel verdiende. Daar loopt een onderzoek naar.