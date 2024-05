Minder warmtepompen, meer diesel: afhankelijkheid energie-import wordt groter

Tijdelijke accijnsverlaging blijft

Het vorige kabinet heeft tijdens de energiecrisis van 2022 de accijns op benzine en diesel verlaagd. Dat was toen een controversiële maatregel, omdat kunstmatige prijsdalingen van energie het energiegebruik verhogen. Een energiecrisis kan juist worden verlicht door maatregelen die het gebruik van energie verminderen.

Bovendien is de samenleving als geheel niet goedkoper uit wanneer voor brandstof minder belasting betaald wordt - aangezien dat geld dan ergens anders vandaan moet komen. Critici wezen er in 2022 op dat de belastingverschuiving vooral in het voordeel was van de hoogste inkomens. Het was de bedoeling dat de accijnsverlaging van 2022 een tijdelijke maatregel was, die dit jaar zou worden hersteld. Dat is door het nieuwe kabinet met ten minste een jaar uitgesteld.