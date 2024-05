Paul klopt Hurkacz en is halvefinalist op masterstoernooi Rome

Tommy Paul heeft de halve finales van het mastertoernooi in Rome bereikt. De Amerikaan was de Pool Hubert Hurkacz in drie sets de baas: 7-5, 3-6, 6-3.

Paul, de nummer 16 van de ATP-wereldranglijst, had in de vorige ronde de Rus Daniil Medvedev uitgeschakeld en kon tegen Hurkacz (ATP-9) voor de derde keer in zijn carrière de halve finales van een mastertoernooi bereiken. Hoewel de Pool bekendstaat als een servicekanon, werd het een wedstrijd met veel breaks. In dertien van de dertig games werd de service ingeleverd.