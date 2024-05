NOS Voetbal • vandaag, 12:04 Vannacht wordt er gestemd: krijgt Nederland het WK van 2027 toegewezen?

In 2017 organiseerde Nederland het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. Dat beviel goed: het toernooi was een groot succes en werd zelfs gewonnen. Als het aan de KNVB ligt, krijgt dat succes tien jaar later een vervolg.

Nederland heeft, samen met buurlanden België en Duitsland, een bid ingediend voor het wereldkampioenschap van 2027. Aankomende nacht wordt daarover gestemd en weten we of 'we' het ook daadwerkelijk mogen organiseren.

ANP In 2017 wonnen de Nederlandse vrouwen het EK in eigen land

De FIFA is momenteel bijeen in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daar wordt over verschillende zaken vergaderd, zoals een WK voor clubteams bij de vrouwen. En er wordt dus gestemd over de toewijzing van het WK voor landenteams in 2027.

207 lidstaten mogen hun stem uitbrengen; al deze stemmen wegen even zwaar. Het bid van Nederland, België en Duitsland heeft één overgebleven concurrent: dat van Brazilië. Er zijn dus minstens 104 stemmen nodig om te winnen.

Hoe ziet het bid eruit?

Nederland, België en Duitsland hebben een sterk 'allround bid' ingediend, zo stelt wereldvoetbalbond FIFA. Het plan van de drie Europese landen draait voor een groot deel om infrastructuur en duurzaamheid, alle speelsteden liggen binnen een straal van circa 300 kilometer.

Daardoor kunnen alle reizen tijdens het EK duurzaam worden gemaakt; de ploegen kunnen ofwel met het openbaar vervoer, ofwel met elektrische voertuigen naar hun wedstrijden reizen. Dat is wel anders dan bij het vorige WK in Australië en Nieuw-Zeeland, toen teams enorme afstanden moesten overbruggen.

Nederland zou vijf speelsteden krijgen (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Enschede en Heerenveen) en België en Duitsland ieder vier. Alle beoogde Duitse speelsteden liggen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland en België.

De beoogde stadions Nederland: Johan Cruijff Arena (Amsterdam), De Kuip (Rotterdam), Philips Stadion (Eindhoven), FC Twente Stadion (Enschede), Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Duitsland: Westfalenstadion (Dortmund), Veltins-Arena (Gelsenkirchen), RheinEnergieStadion (Keulen), Düsseldorf Arena (Düsseldorf) België: KAA Gent Arena (Gent), KRC Genk Arena (Genk), Constant Vanden Stockstadion (Brussel), ZebrArena (Charleroi)

Vorige week werd bekend dat de FIFA het bid van Brazilië (iets) beter beoordeelt dan dat van Nederland, België en Duitsland. De Brazilianen scoren vier van de vijf punten, de Europeanen komen op diezelfde schaal op 3,7 uit.

Of dat nou echt iets betekent, is de vraag. Elk land mag individueel een stem uitbrengen en hoeft geen rekening te houden met de beoordeling van de FIFA. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, maakt zich geen zorgen. "Het belangrijkste is om aan de basis te voldoen. En de FIFA zegt dat beide bids dat ruimschoots doen."

Stemmen verzamelen

Het is nu aan de kandidaten om middels een lobby genoeg stemmen te verzamelen. Verwacht wordt dat de Europese landen voor het 'Nederlandse' bid gaan, terwijl Brazilië kan rekenen op de steun van landen in Noord- en Zuid-Amerika.

Ook in de Caraïben zijn veel stemmen te halen, maar waar die heen gaan is de vraag. De Jong denkt daar te kunnen rekenen op veel stemmen vanwege bijvoorbeeld de steun van de Nederlandse Antillen, al heeft Brazilië dezelfde overtuiging vanwege de geografische nabijheid.

Verder zijn een boel Aziatische landen aangesloten bij de FIFA. Om die stemmen binnen te hengelen, bracht de KNVB-delegatie eerder al een bezoek aan onder meer Oman, Jordanië en Qatar.