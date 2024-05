Jakobsen niet meer van start in Giro na val in elfde etappe

Team dsm-firmenich PostNL @ dsmfirmpostnl

Not the news we wanted to bring this morning as @FabioJakobsen won't start today's #GirodItalia🇮🇹 stage 😔 Beterschap, Fabio! We zien je snel ❤️ 🔗https://t.co/4978JzjwQi https://t.co/YCPNVIpJsa