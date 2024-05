Reuters Beveiligers helpen Fico in een auto en op de achtergrond is te zien hoe de mogelijke dader overmeesterd wordt

NOS Nieuws • vandaag, 15:17 • Aangepast vandaag, 17:13 Premier Slowakije raakt zwaargewond bij schietpartij, verkeert in levensgevaar

De Slowaakse premier Robert Fico is zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Het incident vond plaats in Handlová, op ongeveer 150 kilometer van hoofdstad Bratislava. Direct na de schietpartij werd één verdachte opgepakt.

Volgens een woordvoerder van de Slowaakse regering verkeert de premier in levensgevaar. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht in de stad Banská Bystrica in het midden van het land. Op de officiële Facebook-pagina van de president heeft zijn woordvoerder laten weten dat "de komende uren cruciaal voor hem zijn".

Volgens het Slowaakse televisiestation TA3 waren na een bijeenkomst van de regering vier schoten te horen en is de 59-jarige premier door minstens één kogel in zijn buik geraakt. De Slowaakse krant Pravda meldt dat hij in zijn borst en buik is geraakt en weer andere media stellen dat hij twee tot drie keer is geraakt: in zijn ledematen, borst en buik.

Op beelden is te zien dat terwijl de premier na de schietpartij in een dienstauto wordt geduwd meerdere beveiligers zich op de verdachte werpen. Het gaat volgens Slowaakse media om een 71-jarige man die in het bezit is van een wapenvergunning. Om 17.00 uur geeft de politie een persconferentie.

Bekijk hier de eerste beelden van de schietpartij:

0:30 Premier Slowakije raakt zwaargewond bij schietpartij

Kort na de schietpartij werd in het Slowaakse parlement bekendgemaakt dat de premier gewond is geraakt. De sessie die op dat moment bezig was werd stilgelegd. Meerdere aanwezige politici reageerden geschokt op het nieuws.

Pro-Russisch

Fico werd in oktober vorig jaar opnieuw premier, na een uitgesproken pro-Russische campagne. Daarvoor was hij al twee keer premier van Slowakije. In 2014 keurde hij als premier EU-sancties tegen Rusland af.

Fico trad in 2018 af in de nasleep van de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak, die corruptie in verband had gebracht met de regering van Fico.

Correspondent Midden-Europa Chiem Balduk in Slowakije: "Het is opvallend hoe hard er in de Slowaakse politiek wordt gereageerd op deze aanval op Robert Fico. Bij de bekendmaking van het nieuws in het parlement riep een partijgenoot van Fico direct tegen de oppositie dat het hun schuld is. Ook journalisten worden verantwoordelijk gehouden door meerdere regeringslieden, omdat zij de 'haat' tegen Fico zouden hebben aangewakkerd. Daartegenover staan politici, zowel van oppositie als de coalitie, die oproepen tot kalmte en bezorgd zijn voor meer geweld. Maar in het gepolariseerde en geschokte Slowakije worden zij overstemd door de emotionele reacties. Fico domineert al jarenlang de Slowaakse politiek, sinds afgelopen najaar als premier en ook al eens twee keer eerder. Zijn achterban draagt hem op handen, maar hij roept bij een ander deel van de bevolking veel weerstand op, onder meer vanwege corruptieschandalen. De laatste maanden kreeg hij veel kritiek vanwege het terugdraaien van recente anti-corruptiemaatregelen en omstreden juridische hervormingen. Juist vandaag behandelde het parlement een wet om de publieke omroep te hervormen. Volgens critici zou daardoor de omroep onder direct gezag van de overheid komen. Of de aanslag iets met deze gebeurtenissen te maken heeft, valt niet te zeggen."

De president van het land Zuzana Caputová vraagt de Slowaken in een verklaring om vooral aan één ding te denken: "Dat Robert Fico zo snel mogelijk herstelt." Ze meldt dat "een aanval op de premier in eerste instantie een aanval op een persoon is, maar ook een aanval op de democratie".

Ook in het buitenland is geschokt gereageerd op het neerschieten van de politicus. Demissionair premier Rutte meldt op X dat hij Fico veel kracht toewenst en dat zijn gedachten uitgaan naar de familie van de Slowaakse premier.

Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen zegt dat ze de "gewelddadige aanval op premier Robert Fico hard veroordeelt. Er is geen plek in onze samenleving voor dit soort gewelddaden. Ze ondermijnen de democratie, ons grootste gemeenschappelijke goed."

AFP Robert Fico