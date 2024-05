NOS Nieuws • vandaag, 11:22 • Aangepast vandaag, 13:45 Protesterende menigte naar binnen in UvA-gebouw

In Amsterdam is opnieuw een groep betogers het UvA-gebouw op het Roeterseiland binnengegaan. Volgens NOS-verslaggevers ter plekke leidde een groep in het zwart geklede mensen met maskers de menigte naar binnen. Enkele honderden volgden, soms met slaapzakken, maar een aanzienlijk deel van de menigte liep een kwartier later weer naar buiten.

Dit zijn beelden van het binnentrekken van het UvA-gebouw; een deel van de betogers is nu dus alweer weg:

0:22 Demonstranten gaan UvA-gebouw binnen

Onduidelijk is hoeveel demonstranten er nu in het gebouw aan de Roeterseilandcampus zijn. Een deel is namelijk verder het pand in gegaan. In de aula staan nog enkele tientallen studenten te demonstreren.

De groep in het zwart geklede mensen riep de studenten op om niet te vertrekken van het protest, maar een groot deel lijkt daar geen gehoor aan te geven.

Walk-out

De actie kwam na een walk-out van UvA-personeel en -studenten. Om 11.00 uur liepen op verschillende universiteiten in Nederland tientallen tot soms honderden medewerkers en studenten naar buiten uit protest tegen de oorlog in Gaza en het opbreken van studentenprotesten vorige week.

Het officiële programma na de walk-out met verschillende sprekers was na twee uur voorbij. Studenten zetten de actie voort en scandeerden leuzen als "1234 occupation no more, 5678 Israël's a terror state".

Er is in Amsterdam ook een grote groep buiten het campusgebouw blijven staan. Er wordt geprobeerd hen over te halen mee naar binnen te gaan. "Het is een weekdag, dit jullie universiteit dus er is geen risico." Toch blijft een groep staan.

Dit zijn beelden van het protest in Amsterdam:

1:28 Duizenden studenten en docenten demonstreren bij UvA

Naast Amsterdam wordt er ook in onder meer Maastricht, Eindhoven, Leiden, Utrecht en Groningen geprotesteerd. Op het Koeveld bij de Technische Universiteit Eindhoven hebben tientallen studenten tentjes opgezet. In Maastricht zijn volgens omroep L1 zo'n 200 studenten aan het demonstreren. De actie verloopt rustig.

Op het plein buiten het Harmoniegebouw in Groningen en daarbuiten staan volgens de regionale zender RTV Noord zo'n 150 tot 200 actievoerders. Bij het gebouw werd de vlag van de RUG vervangen door een Palestijnse vlag. Vlak voor de protestactie begon werden de poorten bij de universiteit gesloten.

De betogers willen onder andere dat de RUG zich distantieert van bedrijven die Israël zouden steunen, zoals Siemens en Thales. De laatste partij zou verschillende studieverenigingen financieel steunen. Ook in Maastricht en Eindhoven verrijzen tentenkampen.

Matthias van Binsbergen Protest bij het Harmoniegebouw in Groningen

In Amsterdam wierpen betogers afgelopen week een tentenkamp met barricades op, bezetten gebouwen en richtten vernielingen aan. De politie gebruikte shovels om de barricades aan de kant te schuiven. Tientallen mensen werden opgepakt. De UvA schat de schade na de protesten op anderhalf miljoen euro.

Ook in Utrecht bezetten demonstranten universiteitsgebouwen. De betogers werden in de nacht van woensdag op donderdag afgevoerd met bussen.

Woensdag werd het Binnengasthuisterrein in Amsterdam door de politie ontruimd nadat de UvA aangifte had gedaan. In een raadsdebat vrijdag zei burgemeester Halsema dat een deel van de betogers op een gewelddadige manier de confrontatie had gezocht met de politie.

Dicht

De organisatie van het protest vandaag, Dutch Scholars for Palestine, zegt in een verklaring geschokt te zijn over de acties van de colleges van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht bij de demonstraties van afgelopen week en spreekt opnieuw van "extreem politiegeweld".

Vanwege de protesten hield de universiteit alle gebouwen in de binnenstad tijdens het Hemelvaartsweekend gesloten. Ook in Amsterdam waren alle universiteitsgebouwen tot vanochtend dicht.