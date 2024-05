Schoten gelost in metro Hoek van Holland, twee aanhoudingen

De politie heeft twee mannen opgepakt voor een schietincident in een metro in Hoek van Holland. Het gaat om twee Schiedammers van 20 jaar en 21 jaar. "Ook werd het vuurwapen aangetroffen", meldt de politie.

Het schietincident was gistermiddag rond 17.30 uur in een volle metro. Een getuige zegt tegen omroep Rijnmond, dat er een knal te horen was, waarna er paniek uitbrak.