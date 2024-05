Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 18:18 Ajax legt zich neer bij vijfde plek: 'Gebrek aan ervaring heeft ons opgebroken'

"Iedereen die van Ajax houdt en hier speelt, is wel klaar met dit seizoen."

Aanvoerder Steven Bergwijn vatte het seizoen van Ajax, een van de slechtste in de clubhistorie, treffend samen. Met een zege op Almere City werd de vijfde plek in de eredivisie en daarmee Europees voetbal veiliggesteld, maar dat was geen reden tot feest in Amsterdam.

"Het was een hele rit met heel veel hobbels", zei trainer John van 't Schip over de afgelopen jaargang. "Maar we hebben in ieder geval de doelstelling behaald die mij vooraf is gesteld. Europees voetbal halen. We stonden achttiende toen ik instapte."

Gebrek aan ervaring

Naast alle bestuurlijke perikelen gaf Van 't Schip het gebrek aan ervaring in de selectie op als belangrijkste reden voor het dramatische seizoen.

"In het begin ging het goed, maar in de tweede helft van het seizoen hebben we toch veel punten laten liggen, door allerlei redenen. Belangrijke spelers vielen uit. Midweekse wedstrijden waar deze jeugdige groep niet klaar voor was. Maar als je alles bij elkaar veegt, is het wel gewoon een goede prestatie geweest."

Bekijk hieronder de interviews met trainer John van 't Schip en aanvoerder Steven Bergwijn.

In de winterstop werd Jordan Henderson aangetrokken om met zijn 33 jaar de jonge jongens bij de hand te nemen. Maar dat bleek niet genoeg om een aanval te doen op plek vier en drie.

"Hoewel we voor de winterstop veel wonnen, heb ik er wel op aangedrongen om versterkingen te halen. Niet alleen Henderson, maar nog twee erbij. Dat is helaas niet gelukt. Dat heeft ons wel opgebroken."

Aanval op top twee

Van 't Schip maakt na dit seizoen plaats voor een nieuwe trainer, maar blijft wel verbonden aan de club. In welke hoedanigheid liet hij in het midden. Ondanks de chaos van afgelopen jaar kijkt hij optimistisch naar de wederopbouw van Ajax.

"Ik denk dat de spelers ontzettend veel geleerd hebben van dit jaar. Als ze dat allemaal meenemen naar volgend seizoen met de aanvulling van enkele belangrijke spelers die erbij gaan komen, dan is Ajax klaar om de top twee aan te vallen."

2:29 Bekijk de samenvatting van Ajax - Almere City FC

Wat heeft Van 't Schip zelf eigenlijk opgestoken van afgelopen jaar?

"Dat ik niet meer moet instappen, haha. Nee, ik ben ongelofelijk blij en trots dat ik hoofdcoach van Ajax mocht zijn. Dat ik met deze groep heb kunnen samenwerken en mocht proberen te helpen. Nogmaals: Ajax is mijn club. Ik loop hier al 27 jaar rond als speler en als trainer, dat zal ik zeker meenemen in de rest van mijn carrière."