NOS Sport • vandaag, 17:44 • Aangepast vandaag, 17:53 Superieure handballers verslaan Griekenland en mogen naar WK

De Nederlandse handballers mogen zich volgend jaar melden op het WK, dat in Kroatië, Noorwegen en Denemarken gehouden zal worden. Dat heeft de ploeg van de Zweedse bondscoach Staffan Olsson afgedwongen met een 31-25 zege op Griekenland.

Die winst in de tweede wedstrijd van de play-off was voldoende, nadat Oranje afgelopen woensdag de eerste wedstrijd met 31-27 had verloren.

Oranje wist dat het van Griekenland kon winnen, want tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd vorig jaar in Almere werden de Grieken met zes punten verschil verslagen.

In Eindhoven liet Nederland al snel merken dat de Grieken het ook dit keer heel moeilijk zouden krijgen. Even hadden de bezoekers een voorsprong bij 5-6, maar daarna nam Oranje het heft in handen. Gestaag werd er gebouwd aan een voorsprong die onder aanvoering van sterspeler Luc Steins beetje bij beetje groter werd.

Bebloed gezicht

De schrik sloeg de Oranje-fans om het hart toen Steins opeens met een bebloed gezicht op de grond lag. Tijdens een Griekse aanval plantte Anastasios Papadionysiou zijn elleboog in het gezicht van Steins, die daarna lang roerloos op de grond bleef liggen. Papadionysiou moest zijn actie bekopen met een rode kaart en Steins werd naar de kleedkamer begeleid om zijn blessure te laten verzorgen.

Sla de carrousel over NOS Luc Steins moest met een bebloed gezicht het veld verlaten

NOS Luc Steins keerde in de tweede helft met een tulband terug

Oranje had weinig last van het ontbreken van de sterkhouder en mede dankzij enkele fraaie reddingen van doelman Matthias Rex Dorgelo stond het 16-10 toen het rustsignaal klonk.

De in Denemarken geboren Dorgelo, die een Nederlandse vader heeft, liet zich onlangs naturaliseren en maakte woensdag pas zijn officiële debuut voor Oranje. In zijn tweede duel bleek de 21-jarige Dorgelo van onschatbare waarde. Dat hij ook nog een doelpunt maakte in de tweede helft toen het Griekse doel leeg was, gaf zijn optreden alleen nog maar meer glans.

Met een tulband om zijn hoofd keerde Steins terug in de tweede helft, waarna de turbo door Nederland werd aangezet. Dani Baijens vergrootte binnen enkele seconden al de marge naar zeven en Oranje leidde enkele minuten later zelfs met negen doelpunten verschil.

Oranje bleef sterk en geconcentreerd spelen en de ruime zege kwam geen moment meer in gevaar. Rutger ten Velde werd met zeven treffers topscorer aan Nederlandse zijde. Bobby Schagen en Niels Versteijnen scoorden zes keer.

Derde WK

Het is de derde keer dat de Nederlandse mannen mee mogen doen aan een WK, dat volgend jaar van 14 januari tot en met 2 februari wordt gehouden.

In 1961 was Oranje er voor het eerst bij en bij het mondiale toernooi van vorig jaar in Polen en Zweden kreeg Nederland een wildcard. Nederland, dat er ook bij was bij de afgelopen drie EK's, eindigde vorig jaar als veertiende op het WK.