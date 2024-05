NOS Puck Pieterse wordt in de stromende regen gehuldigd voor haar Europese titel mountainbiken.

Pieterse prolongeert EK-titel mountainbike in Roemeens hondenweer

Puck Pieterse is voor het tweede opeenvolgende jaar Europees kampioene mountainbiken geworden.

De 21-jarige Nederlandse alleskunner leek zondagmiddag in het Roemeense Cheile Gradistei een titanenstrijd uit te gaan vechten met wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. De Française raakte echter bevangen door de kou, moest Pieterse laten gaan en gaf na een paar buitelingen op.

Pieterse was op dat moment al solo op weg naar een heroïsche overwinning.

"Het was superzwaar van start tot finish", deed Pieterse klappertandend haar verhaal na afloop. "De kou en de regen waren de grootste tegenstander vandaag. Ik sta nu nog te rillen. Alle rensters hebben vandaag een warme douche verdiend."

5:51 Pieterse trotseert Roemeens beestenweer en prolongeert EK-titel mountainbike

Op 1.11 minuut kwam de Oostenrijkse Mona Mitterwallner als tweede over de finish, de Duitse Nina Benz werd op 2.14 van Pieterse derde.

Anne Terpstra ging hard onderuit en raakte daardoor het zicht op een podiumplek kwijt, maar knokte zich nog heel knap terug naar plek zes. De zieke Anne Tauber was niet afgereisd naar Roemenië.

Roemeense modder

Vorig jaar werd Pieterse voor het eerst Europees kampioene mountainbiken in het Poolse Krakau, waar de titel bij de mannen verrassend naar de Roemeen Vlad Dascalu ging.

Zo bezien is de keuze voor het Zuid-Roemeense wintersportcentrum Cheile Gradistei - gelegen op 1.200 meter - helemaal niet zo gek. Veel kans om de Roemeense liefde voor de fiets te tonen, was er echter niet.

NOS Puck Pieterse dendert naar beneden bij het EK mountainbiken in Roemenië.

Daarvoor waren de omstandigheden veel te zwaar: regen, mist en natte sneeuw bij een temperatuur van een graad of drie teisterden de rensters op het zware en modderige parcours.

Omstandigheden die eerder passen bij een winterse veldrit op de citadel van Namen, dan een titelstrijd in mei. Voor veel mountainbikesters tellen dit jaar bovendien vooral de olympische wedstrijd in Parijs en daardoor regende het ook afzeggingen.

Zo ontbraken onder meer toppers als Loana Lecomte, Sina Frei, Kata Blanka Vas en regerend olympisch kampioene Jolanda Neff.

Hondenweer

Pieterse - die haar eerste wielervoorjaar afsloot met toptiennoteringen in onder andere Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen - liet zich echter niet afschrikken door het hondenweer.

Van de aanwezige toppers was zij de enige die startte met korte broek, maar ze had wel een stukje plakband op haar fiets om onderweg de modder van haar frame te kunnen verwijderen.

NOS Puck Pieterse en Pauline Ferrand-Prévot namen in de eerste ronde van het EK het heft in handen.

Achter Chiara Theocchi, de Italiaanse vriendin van Dascalu, dook Pieterse als eerste het veld in. Nog voor het einde van de eerste ronde (van 3,4 kilometer) was er sprake van een tweestrijd, want Pieterse en Ferrand-Prévot namen binnen de kortste keren afstand van de rest.

Pieterse onder druk

In die fase leek Ferrand-Prévot - die al meerdere wereldtitels bezit in het mountainbiken, veldrijden, wegwielrennen en sinds vorig jaar ook gravelwielrennen - de sterkere. Ze was sterker op de verraderlijke beklimmingen en zette Pieterse telkens onder druk.

NOS Puck Pieterse maakt een foutje in de klim en ziet rivale Pauline Ferrand-Prévot vertrekken.

Maar de Amersfoortse gaf niet op, reed het gat dicht en aan het einde van de derde ronde nestelde Pieterse zich weer in het wiel van de door de kou getekende Française.

Dat Ferrard-Prévot, de vriendin van Dylan van Baarle, last had van de barre omstandigheden bleek ook in de verzorgingszone, waar ze snel een gelletje naar binnen werkte.

Voor Pieterse was dat een teken om te versnellen en in een mum van tijd sloeg ze een groot gat met haar concurrente. Op de lange klim moest de Nederlandse echter weer van de fiets en werd het verschil weer kleiner.

NOS Het Roemeense hondenweer bij de EK mountainbiken werd door deze viervoeter letterlijk genomen.

Maar helemaal dicht kreeg Ferrand-Prévot het niet meer. Sterker, het kaarsje ging steeds verder uit bij de wereldkampioene en na een stevige valpartij in een van de verraderlijke afdalingen was het voor de Française helemaal klaar.

Pieterse nam de glibberige afdalingen met durf én risico en had zo geen last van de loslopende hond die zich opeens op het parcours liet zien.

Ongehinderd breidde Pieterse haar voorsprong uit en kwam onbedreigd over de finish.

NOS De toptien van het EK mountainbiken voor vrouwen.

De Oostenrijkse Mitterwallner werd op 1.11 tweede en had op haar beurt ruim een minuut voorsprong op de Duitse Benz.

Terpstra, die behalve haar val ook kampte met een lekke band, knokte zich knap terug tot plek zes op bijna vijfenhalve minuut van haar winnende landgenote.

Italiaan Avondetti zegeviert bij mannen

Bij de mannen waren de omstandigheden even slecht, maar de strijd om het posium een stuk spannender. Zeker toen Simon Andreassen, winnaar van de laatste wereldbekerwedstrijd in Brazilië half april, in leidende positie werd teruggeworpen door een lekke band.

De Deen verloor veel tijd en moest in de achtervolging. Dat gold ook voor lokale favoriet Dascalu, die zijn start compleet miste en nooit meer terugkeerde in de kop van de wedstrijd.

NOS Simone Avondetti ploetert zich een weg naar de Europese titel.

Andreassen knokte zich nog terug naar de tweede plaats, maar wel op grote afstand van de eenzame koploper Simone Avondetti, die zijn eerste Europese titel pakte. Het brons was voor de Duitser Julian Schelb.

Net als bij de vrouwen ontbraken de grootste namen aan de start. Zo lieten 16-voudig wereldkampioen Nino Schurter en olympisch kampioen Tom Pidcock verstek gaan in Roemenië.

Nederland was helemaal niet vertegenwoordigd bij de mannen.