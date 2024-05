Van Gerwen verzekerd van play-offs Premier League, finaleplek op vijftiende speelavond

Bij aanvang van deze vijftiende speelavond stond Van Gerwen op de vierde plaats, maar de voorsprong op Engelsman Michael Smith (vijfde met twee punten minder) was niet comfortabel. Opnieuw direct in de kwartfinales uitgeschakeld worden, zou de kansen van de Nederlander op de play-offs aanzienlijk hebben verlaagd.

Imposante O2-arena

Alleen in coronajaar 2020 slaagde Van Gerwen er niet in de play-offs te bereiken, die traditiegetrouw worden afgewerkt in de imposante O2-arena in het oosten van Londen. De play-offs vinden dit jaar plaats op 23 mei.