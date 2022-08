Zelensky: 22 doden bij raketaanval op treinstation in regio Dnipro

Minstens 22 mensen zijn om het leven gekomen bij een raketaanval op een Oekraïens treinstation, meldt president Zelensky. Ook zijn er volgens hem tientallen gewonden. Het gaat om het station van Tsjaplyne, in de regio Dnipro, op zo'n 80 kilometer afstand van het front in het oosten van het land.

Zelensky vertelde over de raketaanval tijdens een digitale toespraak voor de VN-Veiligheidsraad. "Net voordat ik deze speech begon, kreeg ik deze informatie binnen. Helaas kan het aantal doden nog toenemen", zei hij. "Dit is hoe Rusland zich voorbereidde op deze bijeenkomst."

Vrees voor aanvallen

In april was een Oekraïens treinstation ook al doelwit van een raketaanval. Toen kwamen er ruim vijftig mensen om het leven in Kramatorsk, een cruciale stad in de Donbas-regio.