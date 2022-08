Monument voor nabestaanden slachtoffers zelfdoding gestolen in Apeldoorn

De sculptuur Het leven is groter dan ik zelf ben werd in 2009 in de tuin van psychiatrisch centrum De Wellen in Apeldoorn onthuld door burgemeester Fred de Graaf. Het kreeg landelijke aandacht omdat niet eerder een monument werd geplaatst voor de nabestaanden van mensen die suïcide hebben gepleegd.

Een dag of tien weg

Wanneer het bronzen beeld is verdwenen, is niet duidelijk. Het was vakantietijd bij het psychiatrisch centrum en het beeld ligt ook niet echt "in de loop", laat een woordvoerster van De Wellen weten. Stichting GGNet, verantwoordelijk voor de zorg in het psychiatrisch centrum, vermoedt dat het beeld (0.80 cm hoog, 50 à 60 kilo kilo zwaar) nu een dag of tien weg is.