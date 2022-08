ANP

NOS Nieuws • vandaag, 11:35 • Aangepast vandaag, 12:26 Gaswinning Groningenveld dit jaar niet te hoog, oordeelt Raad van State

De Groninger Bodem Beweging heeft geen gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over de hoeveelheid gas die is opgepompt. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat de overheid afgelopen gasjaar niet te veel uit het Groningenveld heeft gehaald.

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw stemde in met de winning van 4,5 miljard kubieke meter in het gasjaar dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022. De Raad van State is van oordeel dat hij daarmee de juiste afweging heeft gemaakt tussen de belangen van Groningers om de gaswinning te verminderen en die van huishoudens en bedrijven om te worden voorzien van gas.

Zesde keer

De Groninger Bodem Beweging en enkele inwoners van de provincie Groningen hadden de zaak aangespannen omdat zij vinden dat er te veel gas uit de bodem wordt gehaald. Als gevolg van gaswinning ontstaan aardbevingen in het gebied. Afgelopen vrijdag gebeurde dat nog bij Uithuizen.

Het was de zesde keer in zeven jaar tijd dat de Raad van State naar de gaswinning in Groningen keek. In 2015, 2017 en 2019 vernietigde de instantie instemmingsbesluiten over de te winnen hoeveelheden gas. In 2020, 2021 en nu dus dit jaar werden die besluiten goedgekeurd.

Einde aan gaswinning in Groningen Met de eindigheid van het Groningenveld (ook wel het aardgasveld van Slochteren genoemd) wordt al rekening gehouden sinds de start van de gaswinning begin jaren zestig. In 2018 kondigde toenmalig minister Wiebes aan dat vanwege het risico op bodemdaling en aardbevingen de gaswinning in de provincie snel zou stoppen. Er zou worden afgebouwd tot nul kuub "volgens het snelst mogelijke pad". En toen viel Rusland in februari Oekraïne binnen, wat de economische situatie in Europa drastisch veranderde. Gasleveringsafspraken van Rusland aan Europa kwamen te vervallen en voorzichtig werd het winnen van meer Gronings gas weer ter sprake gebracht. Die deur blijft op een kier staan, al bezweert minister Jetten dat dat "het allerlaatste redmiddel" is bij een lang conflict in Oekraïne. Het is overigens nooit de bedoeling geweest om al het gas uit de grond te halen. Bovendien zou het gasveld na 2020 'in decline' gaan, dat wil zeggen natuurlijk uitgeput raken. Alle langjarige exportcontracten lopen alleen al daarom de komende jaren af.