NOS Nieuws • vandaag, 06:46 Wekdienst 24/8: Estafettestaking NS-personeel • Stichting Oekraïners in Nederland demonstreert

Goedemorgen! De estafettestaking van het NS-personeel is begonnen in de regio Noord, en Stichting Oekraïners in Nederland demonstreert om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne.

Eerst het weer: het wordt een zomerse dag met flink wat zon. De temperatuur loopt op naar 27 tot 31 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Donderdag is ook nog tropisch, vrijdag is er kans op buien en wordt het iets minder warm.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het NS-personeel in de regio Noord heeft om 04.00 uur het werk neergelegd. De 24-uursstaking markeert het begin van een reeks dagen waarin het personeel van de NS het werk neerlegt. De volgende staking is over twee dagen in het westen.

Stichting Oekraïners in Nederland demonstreert vandaag in meerdere grote steden, zoals Amsterdam en Den Haag, om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne.

Tegelijkertijd wordt in Oekraïne, een half jaar sinds het begin van de Russische invasie, gevierd dat het land 31 jaar geleden onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. President Zelensky is bang dat Rusland vandaag een grote aanval op Oekraïense steden gaat uitvoeren. Veel evenementen zijn daarom gecanceld.

PSV speelt vandaag tegen de Schotse club Rangers FC voor plaatsing van de groepsfase van de Champions League. De aftrap is om 21.00 uur.

Wat heb je gemist?

Eneco gaat de vergoeding voor eigenaren van zonnepanelen die stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet fors verlagen. Vanaf 5 september wordt het tarief teruggebracht tot 9 cent per kilowattuur (kWh). De vergoeding is nu nog gekoppeld aan de stroomprijs en kan daardoor oplopen tot meer dan 50 cent.

Volgens Eneco is 9 cent per kWh een marktconforme prijs. Het energiebedrijf hield de laatste jaren het reguliere stroomtarief aan voor de terugleververgoeding, maar zegt dat dat nu niet meer nodig is omdat zonnepanelen een stuk populairder zijn geworden. De aanpassing gaat sommige klanten op jaarbasis honderden euro's minder opleveren.

Ander nieuws uit de nacht:

Politieke crisis stikstofaanpak afgewend, coalitie wacht op rapport Remkes: Het kabinet en een Kamermeerderheid wachten de conclusies van Johan Remkes over de aanpak van het stikstofprobleem af. Wat dat precies betekent, blijft voorlopig onduidelijk. Zowel premier Rutte als minister Hoekstra zei gisteren dat het coalitieakkoord (waarin de reductie met 50 procent in 2030 is afgesproken) overeind staat.

Auto rijdt twee keer terras Renesse op, bestuurder aangehouden: De automobilist reed het terras van een feestcafé op. Volgens de politie ging er een ruzie aan het incident vooraf. Een persoon raakte gewond.

Iconische foto Churchill maanden geleden gestolen, diefstal nu pas ontdekt: Het portret van de fronsende Britse staatsman hing in een hotel, maar blijkt maanden geleden te zijn verwisseld voor een kopie. De diefstal werd pas vorige week ontdekt.

En dan nog even dit:

Een jacht van een Russische oligarch, tegen wie sancties zijn ingesteld vanwege de invasie in Oekraïne, is gisteren onder de hamer gegaan. De Axioma is het eerste luxeschip van een rijke Rus dat openbaar wordt geveild sinds het uitbreken van de oorlog.

De Axioma heeft onder meer een bioscoop, spa, sportschool, zwembad, jacuzzi en zes luxe kamers. De waarde wordt geschat op zo'n 77 miljoen euro. Meer over het schip lees je in dit artikel.

Mooie woensdag!