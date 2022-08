BMF

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 16:43 Herdenkingsplek vernield in De Peel, 'stikstofcrisis kan een rol spelen'

In de Brabantse Peel zijn een herdenkingsboom en -bankje vernield. De boom is afgezaagd, de bank ernstig beschadigd. Onder meer het middenstuk van de rugleuning is uit het bankje gezaagd, waarop een herdenkingstekst stond.

Het bankje in Deurne was een eerbetoon aan de in 2020 overleden Frans Swinkels. Hij werkte van 1999 tot aan zijn overlijden voor de Brabantse Milieufederatie (BMF) en was onder meer vicevoorzitter van de Werkgroep Behoud de Peel.

De BMF is laaiend over de vernielingen en heeft aangifte gedaan: "Het is een laffe actie, je blijft met je tengels van andermans spullen af. Zeker van een herdenkingsplek", zegt woordvoerder Jesper Bekkers bij Omroep Brabant. "De nabestaanden van Frans zijn ook geschokt."

'Stikstofcrisis kan een rol spelen'

Bekkers wil niet speculeren over de vraag wie er achter de vernielingen zit. Maar hij heeft wel een idee in welke richting het gezocht kan worden.

"We zijn met allerlei partijen in gesprek over een vitale Peel en over de aanpak van de stikstofcrisis. Dat doen we onder andere met de gemeente en boerenorganisatie ZLTO. Ik hoop dat alle partijen in hun netwerk informeren om te zoeken naar de dader. Onze oproep is om bij een vermoeden de politie in te schakelen, zodat zij de dader kunnen vinden."

In mei is de plek volgens de milieuclub ook vernield, toen werd die beklad met graffiti.