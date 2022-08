Wekdienst 23/8: Van der Burg naar Tubbergen • Kamer debatteert over uitspraken Hoekstra

Goedemorgen! Staatssecretaris Van der Burg brengt een bezoek aan Tubbergen en de Tweede Kamer keert terug van het zomerreces voor een debat over de uitspraken van minister Hoekstra over de stikstofdoelstellingen.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Het aantal mensen met kanker dat de eerste 5 jaar na de diagnose nog leeft, is gestegen. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat de eerste tien jaar in leven blijft, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, die beheerd wordt door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

In de cijfers staat hoe de overlevingskans van kankerpatiënten steeg in de periode van 2011 tot en met 2020 ten opzichte van de tien jaar daarvoor. Tussen 2011 en 2020 bleef 66 procent van de mensen minimaal 5 jaar in leven nadat er kanker was vastgesteld. In de tien jaar daarvoor was dat percentage nog 58.