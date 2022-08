Veel EU-landen rapporteren stikstofcijfers niet aan Brussel

Verantwoording

De NOS bekeek de ingediende gegevens van alle 27.031 Natura 2000-gebieden. Die gegevens, over bijvoorbeeld de natuurkwaliteit in en de bedreigingen voor de natuurgebieden, worden in principe elk jaar met een standaardformulier ingediend door de Europese lidstaten. In die formulieren hebben we de ontbrekende of onvolledige registraties geteld.

Voor de analyse van de soorten bedreigingen voor de natuurgebieden, is gekeken naar de 23.659 gebieden die vallen onder de Europese Habitatrichtlijn, waarin wordt bepaald dat de natuurgebieden in goede staat moeten zijn. Voor die gebieden werden tot en met eind vorig jaar bijna 160.000 'drukfactoren' gemeld. Die werden ingedeeld en geanalyseerd op categorie (bijvoorbeeld landbouw, bosbouw of verkeer).

De kaarten in dit artikel geven alleen de uitkomsten weer voor de 12.144 Natura 2000-gebieden met habitats die zeer gevoelig zijn voor stikstof. Per NUTS2-regio - de regionale indeling die in de EU wordt gebruikt voor dataverzameling - is het aantal gevoelige natuurgebieden opgeteld, en het aantal natuurgebieden waar bedreigingen werden geregistreerd. Beide cijfers zijn vervolgens omgerekend naar een percentage.