'Anti-Poetingroepering pleegde aanslag bij Moskou op dochter ideoloog'

Correspondent Geert Groot Koerkamp

"Niemand had tot dusverre van deze groep gehoord. Omdat het in Rusland vooral ging over de vraag of Oekraïne achter de aanslag zit, kwam dit nieuws gisteravond als een duveltje uit een doosje. Maar niemand weet wat het Nationaal Republikeins Leger is, wie de leden zijn en of de verzetsbeweging wel bestaat, of dat het bluf is.

Los daarvan zorgt de moordaanslag hier voor onrust. De officiële reacties vanuit de autoriteiten blijven op de vlakte en dat is verklaarbaar. Als die bijvoorbeeld zouden zeggen dat Oekraïne erachter zit, zoals in het parlement en op tv wordt gezegd, dan geven ze in feite toe dat Oekraïne tot dit soort operaties in staat is.

De aanslag gebeurde onder de rook van Moskou; het was nog geen 20 kilometer van de residentie van Poetin vandaan. In het parlement klinken oproepen alert te zijn. Als zou blijken dat er daadwerkelijk een gewapende verzetsgroep is opgestaan, zou dat ongetwijfeld voor nog veel meer onrust zorgen."