EPA

NOS Nieuws • vandaag, 04:32 • Aangepast vandaag, 06:22 Onderzoek naar Pakistaanse oud-premier Khan na intimiderende toespraak

De Pakistaanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Imran Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak, zaterdag, waarin hij zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Volgens The New York Times is hij aangeklaagd vanwege het schenden van een antiterreurwet.

Khan sprak afgelopen weekend op een politieke bijeenkomst in Islamabad over de arrestatie van zijn assistent Shahbaz Gill, die eerder deze maand werd opgepakt vanwege commentaar op het leger op televisie. Hij had militairen onder meer opgeroepen om opdrachten van de legertop naast zich neer te leggen, wat werd uitgelegd als een oproep tot opstand.

Gill is volgens Khan en andere partijgenoten in gevangenschap gemarteld en seksueel misbruikt. Het Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken wijst die beschuldigingen van de hand.

Actie tegen politie

Bij zijn toespraak in Islamabad veroordeelde Khan de behandeling van zijn partijgenoot. Hij sprak er onder andere een rechter en het hoofd van de politie in de stad op aan. "Jullie moeten je ook voorbereiden, want we zullen actie tegen jullie ondernemen", zou hij ze onder meer hebben gewaarschuwd tijdens de bijeenkomst met honderden aanhangers.

De politie ziet Khans uitingen over de zaak als een dreigement. De Pakistaanse mediawaakhond kondigde zaterdag aan dat zijn toespraken ook niet meer live worden uitgezonden. De organisatie beschuldigt hem van haatzaaien tegen overheidsinstituten.

Niet gearresteerd

Khan werd in april van dit jaar afgezet als premier na een verloren vertrouwensstemming in het parlement. In de periode daarvoor was hij de steun verloren van het machtige Pakistaanse leger. De oud-cricketspeler geniet desondanks nog altijd de steun van veel Pakistanen. Aanhangers hebben al gedreigd "de macht over te nemen" als Khan wordt opgepakt in het politieonderzoek.

Vooralsnog is Khan volgens de leiding van zijn partij, de PTI, niet gearresteerd. Hij is naar verluidt nog steeds in Islamabad.