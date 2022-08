Oekraïne ontkent vergiftigen Russen: 'Ze aten mogelijk bedorven vlees'

Rusland beschuldigt Oekraïne ervan eind juli meerdere Russische militairen te hebben vergiftigd in de regio Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne. De Oekraïense regering denkt echter dat de militairen mogelijk bedorven voedsel hebben gegeten.

Volgens het Russische ministerie van Defensie werd een aantal militairen 31 juli in een ziekenhuis opgenomen met ernstige verschijnselen van vergiftiging. Het ministerie meldt niet om hoeveel mensen het gaat. Uit tests zou zijn gebleken dat zij botulinetoxine type-B hadden binnengekregen. Deze neurotoxische stof wordt in sommige geneesmiddelen gebruikt, maar kan ook misbruikt worden om mensen te vergiftigen.

Op Telegram komt de Oekraïense minister Herasjtsjenko van Binnenlandse Zaken met een andere verklaring. "Het Russische ministerie verduidelijkt niet dat de vergiftiging kan zijn veroorzaakt door bedorven vlees, waarin botulinetoxine vaak gevonden wordt." Volgens hem is er veel bedorven voedsel in omloop onder de Russische troepen in Oekraïne.

Meer onderzoek naar vergiftiging

Rusland heeft herhaaldelijk beweerd dat in de oorlog biologische wapens zijn ingezet door zowel Oekraïne als bondgenoot de Verenigde Staten. In maart kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties al bijeen om dit te bespreken, op verzoek van Rusland.

Geen bewijs voor inzet chemische of biologische wapens

Volgens Rusland hebben de Verenigde Staten "biologische militaire activiteiten in Oekraïne" ondernomen. In reactie zei het VN-orgaan WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie) dat het "niet bekend is met activiteiten van de Oekraïense regering die internationale verdragen overtreden, op het gebied van chemische of biologische wapens".