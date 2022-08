Ford veroordeeld tot betalen 1,7 miljard vanwege auto-ongeluk in 2014

Een jury in de Amerikaanse staat Georgia heeft bepaald dat autofabrikant Ford Motor 1,7 miljard dollar moet betalen vanwege een dodelijk auto-ongeluk in 2014.

Een pick-uptruck van Ford uit 2002 kwam op zijn kop terecht nadat een band kapot was gegaan. Doordat het dak het gewicht van de auto niet kon dragen, kwam het echtpaar Melvin (74) en Voncille Hill (62) om het leven.

Juryleden zijn nu tot hun oordeel gekomen na een rechtszaak van twee weken. De 1,7 miljard is geen directe schadevergoeding voor de nabestaanden van het echtpaar. Het gaat om een bedrag dat moet worden betaald in het kader van punitive damages.

Dit bedrag is een extra vergoeding die als straf moet worden betaald boven op de aan de familie uitgekeerde schadevergoeding. Het grootste deel van deze 1,7 miljard gaat naar de staat. De rest wordt verdeeld tussen de advocaten van de familie en de familie zelf.

24 miljoen voor familie

Eerder deze week bepaalde de jury al dat Ford de familie van de slachtoffers 24 miljoen dollar moet betalen aan schadevergoeding. Volgens de jury is het ongeval niet geheel de schuld van Ford, maar is het bedrijf wel voor 70 procent verantwoordelijk.

Of Ford daadwerkelijk de 1,7 miljard moet betalen is nog maar de vraag. De bedragen voor punitive damages vallen in hoger beroep vaak lager uit als die disproportioneel hoog zijn ten opzichte van de schadevergoeding.