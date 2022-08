Den Haag herdenkt 350 jaar oude moord op broers De Witt

Als het om elkaar ophitsen gaat, ziet zij een duidelijke parallel tussen 1672 en nu. "'In onze tijd gaat dat via social media met het delen van nieuws, nepnieuws en complottheorieën. In die tijd ging het om een pamflettenoorlog. Het gewone volk kon schrijven en drukken. Ze bestreden elkaar toen ook met nieuws, nepnieuws en complotten, maar dan op pamfletten."

In dit geval leidde die strijd tot de gruwelijke moord op de broers De Witt. Johan en Cornelis de Witt waren allebei regenten: Johan was als raadpensionaris van Holland in de jaren 1653-1672 de belangrijkste politicus van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zijn oudere broer Cornelis was regent in hun geboortestad Dordrecht en had een belangrijke positie in de zeeoorlogen tegen Engeland.