Zeker zestien doden en 21 gewonden bij kettingbotsing in Turkije

Bij een verkeersongeluk in Turkije zijn zeker 16 mensen omgekomen. Zeker 21 mensen raakten gewond.

Volgens het persbureau Anadolu reed vanmorgen een passagiersbus in op hulpverleners en een cameraploeg die op een eerder ongeluk waren afgekomen. Dat was op een snelweg in de buurt van de zuidelijke stad Gaziantep.